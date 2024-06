Norralased püstitasid pikima malemaratoni maailmarekordi

Norralased alustasid Stavangeris mängimist pühapäeva hommikul kell üheksa ja mängisid ühtekokku 383 partiid. "See on suurepärane tunne," ütles Bryn pärast enam kui 61-tunnist katsumust Norra ringhäälingule. "Oleme selle kallal kuid vaeva näinud ja pikalt ettevalmistusi teinud. See oli vaevarikas, aga oleme õnnelikud, et saime rekordi enda nimele."

Ühtekokku mängisid Bryn ja Blikra Vea 61 tundi, kolm minutit ja 34 sekundit.

Ametlik Guinessi maailmarekord on norralaste Sjur Ferkingstadi ja Hallvard Haug Flatebö nimel, nad mängisid 2018. aastal välkmalet järjest 56 tundi ja üheksa minutit. Selle ületas aprillis nigeerlane Tunde Onakoya, kes mängis New Yorgis Times Square'il 60 tundi järjest erinevaid mänguliike. Onakoya rekordit pole aga Guinessi rekorditeraamat veel kinnitanud. Et rekord kindlasti enda nimele saada, otsustasidki Bryn ja Blikra Vea üle 61 tunni vastu pidada.

Guinessi rekorditeraamatu reeglite järgi oli mängijatel lubatud iga tunni jooksul võtta viieminutilisi pause või siis grupeerida need kokku ja teha iga kuue tunni järel pooletunnine paus. "Ärkvelpüsimine on kindlasti kõige keerulisem osa, peame hoolikalt enda energiat säästma," ütles Blikra Vea enne katsumuse algust.