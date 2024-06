Alcaraz jõudis taas Prantsusmaa lahtistel poolfinaali

Hispaanlane alistas kaks tundi ja 15 minutit kestnud kohtumises kreeklase Stefanos Tsitsipase 6:3, 7:6 (3), 6:4. See oli nende kuues omavaheline kohtumine ja kuues võit Alcarazile.

Alcaraz jõudis Prantsusmaa lahtistel teist aastat järjest poolfinaali, seejuures alistas ta ka teist aastat järjest veerandfinaalis just Tsitsipase.

"Mul on väga hea meel, et olen taas Prantsusmaa lahtistel poolfinaalis, see on alati eriline, kui jõuad slämmiturniiril poolfinaali," ütles Alcaraz pärast matši.

Poolfinaalis läheb ta vastamisi itaallase Jannik Sinneriga, kellest saab järgmisel nädalal uus maailma esireket. "Olen äärmiselt elevil, et saan jälle Janniku vastu mängida. Kindlasti tuleb sellest keeruline väljakutse, aga olen valmis," lubas Alcaraz. "Loodetavasti kõik naudivad seda mängu sama palju kui mina plaanin seda teha."

Kuna tiitlikaitsja Novak Djokovic jättis vigastuse tõttu turniiri pooleli, pääses norralane Casper Ruud otse poolfinaali ja viimase poolfinalisti selgitavad kolmapäeva õhtul sakslane Alexander Zverev (ATP 4.) ja austraallane Alex de Minaur (ATP 11.).