Harri Kullas teenis AMA motokrossi etapil 13. koha

Harri Kullas näitas 450 klassis kvalifikatsioonis 81 sõitja hulgas 15. ringiaega. Parimat ringiaega näidanud Jett Lawrence'ile kaotas Kullas üle nelja sekundi, vahendab Msport.ee.

Esimeses võistlussõidus tegi Kullas hea stardi, kuid avakurvis suruti ta välja ära ning kaotas hulga kohti. Esimeselt ringilt tuli Kullas 24. kohal. Ülejäänud sõidu jooksul suutis ta pidevalt oma kohta parandada ja teenis 15. koha. Avasõidu võitis Chase Sexton, teine oli Hunter Lawrence ja kolmas Jason Anderson. Jett Lawrence kukkus kohe sõidu alguses liidrikohalt ja pidi lõpuks leppima 24. kohaga.

Teise sõidu start õnnestus Kullasel tunduvalt paremini ja esimeselt ringilt tuli ta 12. kohal. Mõne ringi järel langes 15. koha kanti, kuid seejärel õnnestus tal mõned kohad taas tõusta. Sõidu lõpus enam Kullasel kedagi püüda polnud lõpetas 13. kohal. Uskumatu sõidu tegi Sexton, kes alguses kukkus ja kerkis seejärel viimaselt kohalt võitjaks. Teisena lõpetas Aaron Plessinger ja kolmandana Justin Cooper.

Etapi kokkuvõttes tuli Kullas 16 punktiga 13. kohale. Etapivõit läks 50 punktiga Sextonile, teine oli 40 punktiga Hunter Lawrence ja kolmas 39 punktiga Plessinger. Kahe etapi järel on üldliider nüüd 90 punktiga Sexton, teisel kohal on 82 punktiga Hunter Lawrence ja kolmandal kohal 69 punktiga Plessinger. Kullas asub 16 punktiga 19. kohal.

250 klassi ajasõidus sõitis Jörgen-Matthias Talviku välja 23. ringiaja. Üllatuslikult oli kõige kiirem Casey Cochran, kes teise aja sõitnud Joey Savatgyt poole sekundiga edestas.

Talviku pole veel välihooajal tõeliselt head starti teha suutnud ja ei õnnestunud see ka Hangtownis. Avasõidus tuli ta esimeselt ringilt tagasi 24. kohal. Sõidu jooksul ei õnnestunud suurt tõusu teha ja finišisse jõudis Talviku 22. kohal. Pikka aega juhtis sõitu Chance Hymas, kuid tugeva lõpuga tõusis võitjaks Haiden Deegan. Hymas lõpetas sõidu teisena ja Levi Kitchen kolmandana.

Teise sõidu stardis Talviku kukkus ja sõitu enam jätkata polnud võimalik. Esikoha võttis teisest sõidust prantslane Tom Vialle, teisena lõpetas Deegan ja kolmandana Kitchen.

Etapi kokkuvõttes sai Talviku 32. koha. Etapivõidu teenis 47 punktiga Deegan, teine oli 43 punktiga Vialle ja kolmas 40 punktiga Kitchen. Kahe etapi järel on klassi liider 97 punktiga Deegan, teisel kohal asub 84 punktiga Kitchen ja kolmandal kohal 81 punktiga Vialle. Talvikul on punktiarve veel avamata.

Jörgen-Matthias Talviku: "Suutsin kokku panna natuke parema kvalifikatsiooni 23. ajaga. Esimene sõit lõpetasin 22. kohal ning teise sõidu pidin kahjuks katkestama peale stardi kukkumist. Ise terve, aga tsikkel sai kannatada ja sõitu jätkata polnud võimalik. Sõit polnud vaba ja arenguruumi on kõvasti. Loodan väga uuel nädalal endale sobilikuma amordi setingu leida, et sõidus kindlus tekiks. Proovime kannatlikust säilitada ja kindlasti paremad päevad on ees!"