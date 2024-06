Antetokounmpo liitub koondisega, Soome peab Markkanenita hakkama saama

Kreeka korvpallikoondise peatreener Vassilis Spanoulis teatas esmaspäeval, et tänavuse NBA hooaja lõpus vigastada saanud tähtmängija Giannis Antetokounmpo liitub juuli alguses toimuvaks OM-kvalifikatsiooniturniiriks koondisega. Soome koondis peab aga ilma Lauri Markkanenita hakkama saama.

Kahel korral NBA kõige väärtuslikumaks valitud Antetokounmpo vigastas tänavuse NBA põhihooaja lõpus jalga ning ei saanud Milwaukee Bucksi play-off'is aidata. Bucks langes avaringis konkurentsist, jäädes Indiana Pacersile kaks-neli alla.

Kreeka korvpallikoondise legend ja eelmisest aastast peatreeneriks saanud Vassilis Spanoulis teatas aga esmaspäeval, et suurepärane ääremängija on vigastusest taastunud ning liitub juuli alguses toimuvaks olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiriks koondisega.

Kreeka võõrustab juuli alguses üht neljast kvalifikatsiooniturniirist ning võistleb Sloveenia, Uus-Meremaa, Horvaatia, Egiptuse ja Dominikaani Vabariigiga ühe OM-pääsme nimel.

Soome koondis peab aga ilma Utah Jazzis mängiva Lauri Markkanenita hakkama saama, sest ääremängija ravib õlavigastust. "Eelmine hooaeg oli pikk. Seadsin omale kevadel eesmärgi kvalifikatsiooniturniiriks terveks saada, aga eelmisel nädalal teatati mulle, et saan alles augustis platsile naasta," sõnas Markkanen.

"Loomulikult on see mulle karm uudis. Soome esindamine on minu jaoks auasi. Oleme meeskonnakaaslastega rääkinud, kui magus oleks olümpiamängudele sõita," lisas ta.

Soome koondis mängib Hispaanias Valencias ning peab kõigepealt alagrupis mööduma Poolast ja Bahamast. Kui soomlased pääsevad sõelmängudele, kohtuvad nad kas Liibanoni, Angola või võõrustaja Hispaaniaga.

Läti võõrustab samuti üht turniiri ning mängib alagrupis Gruusia ja Filipiinidega. Teise alagruppi loositi Brasiilia, Kamerun ja Montenegro. Üks turniiri peetakse ka Puerto Ricos, kus ühes alagrupis on Mehhiko, Elevandiluurannik ja Leedu, teises grupis on Itaalia, Puerto Rico ja Bahrein.