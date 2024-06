Vigastusest taastunud Taijo Teniste naaseb Premium liigasse

Eelmise aasta sügisel vasaku põlve eesmist ristatisidet vigastanud Teniste liitus selle aasta alguses esiliigaklubi Tartu Welcoga ning lõpetas nädalavahetusel vigastuspausi.

Welco teatas teisipäeval, et Teniste siirdub taas Eesti kõrgliigasse. "Mul on siiralt hea meel, et saime aidata Taijo taas mänguvormi ja tagasi palliplatsile," sõnas klubi tegevjuht Edgar Leht. "Taijo on olnud meie noortele mängijatele nii oma kogemuse kui ka pühendumuse ja professionaalsusega suureks eeskujuks ja usun, et tema kohalolek andis nii võistkonnale tervikuna kui ka mängijatele individuaalselt palju juurde ja näitas ka ära, kui palju on vaja tööd teha, et sellele tasemele jõuda."

JK Tallinna Kalev teatas seejärel, et Teniste on lepingu allkirjastanud ning jätkab oma karjääri Premium liigas. Kalevi spordidirektor Joel Lindpere ütles, et Teniste kogemus tuleb kasuks nii platsil kui selle kõrval. "Olen kindel, et ta sulandub meie keskkonda perfektselt ning toob meile lisaväärtust, mida vajame sel erilisel hooajal. Meil on hea meel, et ta otsustas just liituda meie klubiga ja ootame teda peagi meeskonna juurde," sõnas Lindpere.

36-aastane Teniste tänas Welcot ning ütles, et on uueks peatükiks valmis. "Mul on väga-väga hea meel liituda JK Tallinna Kaleviga. Omalt poolt annan parima, et aidata klubil saavutada püstitatud eesmärgid!" sõnas 99-kordne internatsionaal.

Tallinna Kalev on sel hooajal pidanud 16 kohtumist ja kogunud sama palju punkte (neli võitu, neli viiki). Liigatabelis ollakse selle tulemusega kuuendal kohal, sama palju punkte on ka Teniste eelmisel klubil Tartu JK Tammekal, kes on pidanud aga kaks kohtumist vähem.

Liigaliidrina jätkab Tallinna FCI Levadia (39 punkti), kes edestab Tallinna FC Florat kaheksa silmaga (31 p). Nõmme Kalju FC (28 p) on kolmandal tabelireal, neile järgneb Paide Linnameeskond (25 p).

Premium liiga jätkub pärast koondiseakent, 15. juunil, kui peetakse kolm kohtumist. ETV2 ja ERR-i spordiportaal kannavad üle Kalju ja Flora vastasseisu, samal päeval läheb Kalev vastamisi Paide Linnameeskonnaga.