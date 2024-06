Peeter Pruus pälvis Prantsusmaal kõrgetasemelisel maratonil viienda koha

Võistluse võitis belglane Wout Alleman (Buff Megamo Team) ajaga 3:43.18. Talle järgnesid šveitslane Martin Fanger (3:44.38) ja sakslane Simon Schneller (Team Bulls; 3:44.39). Pruus finišeeris ajaga 3:44.50, vahendab ejl.ee.

"See ei olnud päris plaanitud võistlus, aga kuna oli Gironale lähedal, otsustasin võistelda," sõnas Pruus. "Roc Laissagais'st on alati head mälestused ja head tulemused olnud. Rada on seal mulle sobiv. Sain kohe stardist hästi minema ja üritasin ennast hoida grupi ette otsa. Umbes 40. kilomeetril algasid suuremad rünnakud ning saime viiekesi minema. Mul läks veidi aega, et järele jõuda."

"Viimasel pikemal tõusul kannatasin kõvasti, aga siis läks tunne paremaks ja umbes kaheksa kilomeetrit enne lõppu jäi Becking tõusul maha. Hoidisime tempot üleval kuni umbes kaks kilomeetrit enne finišit nägime ees kolme meest, kes sõitsid teise koha peale," jätkas rattur. "Andsin endast kõik, et gruppi kätte saada, kuid täpselt enne, kui olin neid kätte saamas, kiirendati. Minu jõud rauges ja lõpuks viies koht. Jäin siiski tulemusega rahule, sest olin poodiumile lähedal."

Eliitnaiste võistluse võitis hollandlanna Rosa van Doorn (Buff Megamo Team; 4:39.20).