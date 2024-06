Minnesota püüdja sõlmis NFL-is ajaloolise lepingu

ESPN teatas, et Vikingsi dünaamiline püüdja sõlmis klubiga uue nelja-aastase lepingu, mille koguväärtus on 140 miljonit dollarit, millest 110 on mängijale garanteeritud. Ühtlasi sai Jefferson allkirja panemisega koheselt 88,7 miljoni dollari võrra rikkamaks.

"See sai lõpuks tehtud. Olen sellisest lepingust juba pikalt unistanud," teatas 24-aastane superstaar ühismeedias. "Minus on alati kaheldud. Ülikoolid ei vaadanud minu poole, mind ei valitud draft'is esimese püüdjana. See teekond pole lihtne olnud, aga võimalus ameerika jalgpalli mängida on õnnistus."

Vikings valis Jeffersoni 2020. aasta draft'is 22. valikuga ning püüdjast sai kohe üks meeskonna olulisemaid mängijaid. Ta kogus oma esimesel hooajal 1400 jardi, kaks aastat hiljem püüdis ta lausa 128 palli 1809 jardiks ning teenis sellega liiga parima ründemängija tiitli.

Mullu käis ta vigastuste tõttu platsil vaid kümme korda, kuid püüdis sellegipoolest 68 palli ja kogus kokku 1074 jardi ning viis touchdown'i. Vikingsi hooaeg läks suures pildis aia taha, sest vigastada sai ka mängujuht Kirk Cousins ning Vikings play-off'i ei jõudnudki.

Lisaks sellele, et Jeffersonist sai NFL-i rikkaim püüdja, sai temast üldse kõige suurema lepinguga mängija, kes ei viska väljakul palli. Jefferson teenib aastas keskmiselt 35 miljonit dollarit, enne teda oli kalleim mängija San Francisco 49ersi kaitseliinimees Nick Bosa, kelle keskmine aastapalk oli 34 miljonit.

Teiste väljakumängijate lepingud jäävad aga mängujuhtidega võrreldes märkimisväärselt maha. Mängujuhtide lepingud ületasid juba eelmisel suvel 50 miljoni piiri ning Cincinnati Bengalsi mängujuht Joe Burrow, kes viskas ühtlasi LSU ülikoolis Jeffersonile, teenib aastas 55 miljonit dollarit. Patrick Mahomes sõlmis 2020. aastal Kansas City Chiefsiga hiiglasliku kümneaastase lepingu, mille koguväärtus on 450 miljonit dollarit.