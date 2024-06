Rahvusvaheline kergejõustikuliit loob uue tiitlivõistluse

Rahvusvaheline kergejõustikuliit teatas esmaspäeval, et alustab uue kõrgetasemelise võistlussarjaga, mis hakkab toimuma iga kahe aasta tagant. Debüütvõistlus toimub 2026. aastal Budapestis.

Rahvusvaheline kergejõustikuliit teatas, et lisaks maailmameistrivõistlustele, Euroopa meistrivõistlustele, olümpiamängudele ja Teemantliigale saab kahe aasta pärast jälgima hakata veel üht kergejõustiku suurvõistlust, mis kannab nime Ultimate Championship.

Võistlused kestavad vähemalt esialgu kolm päeva ning algavad poolfinaalidest, kuhu valitakse sportlased enamasti maailma edetabeli asetuse järgi. Auhinnafond on rekordiline – kümme miljonit dollarit ning kuldmedalistid teenivad 150 000 dollarit. Lisaks pöörab kergejõustikuliit aina enam tähelepanu sportlaste ning võistluse enda populariseerimisele.

"Kohale tulevad ainult parimatest parimad ning võistlused algavad kohe poolfinaalidest ja finaalidest. Sportlased peaksid sellega tundma survet oma kohta maailma parimate seas tõestada," sõnas alaliidu president Sebastian Coe. "Ultimate Championship tuleb pingerikas ja pealtvaatajatele põnev, ühtlasi seame kergejõustikuvõistlustele uue standardi. Kergejõustiku jaoks tähendab see seda, et meil on igal aastal rahvusvaheline suurvõistlus."

Iga kahe aasta tagant toimuvad võistlused peetakse vähemalt esialgse plaani järgi kolmel järjestikusel õhtul ning igaks alaks saavad kutse kaheksa kuni 16 sportlast. Ühtlasi on võistlusõhtud kompaktsed ning ei kesta alaliidu sõnul kauem kui kolm tundi.

Rahvusvaheline kergejõustikuliit on hiljuti teinud mitu suurt sammu spordiala populariseerimiseks. Aprilli alguses teatati, et Pariisi olümpiamängudel autasustatakse võitjaid 50 000 dollari suuruse auhinnarahaga. 2028. aasta olümpiamängudel Los Angeleses saavad auhinnaraha ka hõbe- ja pronksmedalistid.