Ruud kohtub veerandfinaalis Djokoviciga, Zverev sai öötundidel Runest jagu

25-aastane Ruud (ATP 7.) teenis tunni ja 19 minutit väldanud avasetis 26-aastase Fritzi (ATP 12.) vastu kaks setipalli, kuid ei suutnud kumbagi realiseerida. Lõppmängus jäi norralane lausa 0:4 ja 1:5 kaotusseisu, kuid tuli suurest august välja ning teenis 8:6 võidu.

Fritz võitis teise seti 6:3 ning viigistas seisu, kuid Ruud murdis kahes järgmises setis ameeriklase pallingu viiel korral ning teenis kokkuvõttes 7:6 (6), 3:6, 6:4, 6:2 võiduga edasipääsu veerandfinaali.

Ruudi jaoks on see neljas kord slämmiturniiril veerandfinaali pääseda, eelmised kolm korda on ta ka finaali jõudnud, kuid pole veel slämmivõitu teeninud. Sel korral läheb ta vastamisi esireket Novak Djokoviciga, kellele eelmisel aastal finaalis kaotas.

Djokovic mängis teist matši järjest viis setti, kui alistas argentiinlase Francisco Cerundolo (ATP 27.). "Ma ei oota, et [Djokovic] alistuks. Ma ootan, et ta on värske ja valmis," ütles Ruud. "Eelmisel aastal finaalis sain varakult murde, aga siis kaotasin selle. Proovin sellest õppida. Ma eeldan, et ta saab kahe päevaga piisavalt puhata."

Kuna Djokovic heitles argentiinlasega üle nelja ja poole tunni, said sakslane Alexander Zverev (ATP 4.) ja taanlane Holger Rune (ATP 13.) soojendusega alustada kohaliku aja järgi pärast üheksat õhtul.

Rune alustas kohtumist hästi ning võitis avaseti 6:4, kuid Zverev andis vägeva vastuse, kui loovutas teises setis vastasele vaid ühe geimi. Kolmas sett kuulus taas Runele, kuid Zverev päästis neljanda setiga oma turniiri, kui alistas taanlase lõppmängus 7:2.

Otsustavas setis tormas sakslane 4:1 juhtima ning siis enam tagasi ei vaadanud, alistades Rune teisel matšpallil kokkuvõttes 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (2), 6:2. Kohtumine kestis neli tundi ja 15 minutit.

Karjääri esimest slämmivõitu jahtiv 27-aastane Zverev kohtub veerandfinaalis austraallase Alex de Minauriga (ATP 11.). Lisaks Djokovicile ja Ruudile lähevad vastamisi veel Stefanos Tsitsipas (ATP 9.) ja Carlos Alcaraz (ATP 3.) ning Grigor Dimitrov (ATP 10.) ja Jannik Sinner (ATP 2.).

Teisipäeval algavad Roland Garrose liivaväljakutel naiste veerandfinaalid.