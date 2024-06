TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis kohtub Häberli viimases mängus Šveitsiga

Eesti koondist 35 mängus juhendanud Thomas Häberli peab teisipäeval oma viimase mängu, kui koondis läheb vastamisi Šveitsiga. "Praegu tundub kõik nii nagu alati, aga ma tean, et see saab olema viimane kord. Emotsioonid kindlasti tulevad. See on elu ja ma arvan, et emotsioonid saavad olema järgmistel päevadel sügavamad," ütles šveitslasest treener ERR-ile.

50-aastane Häberli on Eestiga võitnud kümme kohtumist ja mänginud kuus viiki, kuid viimases mängus loodab ta oma kodumaad üllatada. "Me peame tooma tiimi kokku. Mõned mängijad alles mängivad klubides, mõned alles saabuvad. Enamik mängijad peaks olema valmis mängima. Me peame olema tiimina ühtsed. Me üritame võidelda ja oleme seda alati üritanud. Loodame, et suudame Šveitsi üllatada," sõnas juhendaja.

Lisaks Häberlile teeb potentsiaalselt oma viimase mängu koondise eest ka Konstantin Vassiljev. 39-aastane poolkaitsja on Eesti koondise särki kandnud 157 kohtumises – sama palju kui Martin Reim – ja kui Vassiljev Šveitsi vastu platsile astub, saab temast Eesti koondise rekordinternatsionaal.

"Nii nagu elus ikka, iga teekond lõpeb omal ajal. Loogiline koht minu koondisekarjäärile punkt panna on praegu, kui eelmine valiktsükkel koos play-off mänguga lõppes ning samuti lõpeb Thomase peatreeneriks oleku aeg," ütles Vassiljev.

Juunikuistest koondisemängudest jäävad vigastuse tõttu eemale kaitsjad Taijo Teniste ja Joonas Tamm, poolkaitsjad Mattias Käit ja Markus Soomets ning ründajad Rauno Sappinen ja Oliver Jürgens. Lisaks tehti nädala alguses vangerdus, kui selgus, et Michael Schjoenning-Larsen peab vigastuse tõttu kohtumise vahele jätma. Tema asemel liitus koondisega Tallinna Flora poolkaitsja Danil Kuraksin.

Eesti koondise koosseis mänguks Šveitsiga:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 29/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Plovdivi Botev (BUL) 14/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 3/0

Kaitsjad

Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 92/0

Artur Pikk (05.03.1993) – Opole Odra (POL) 58/1

Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 30/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Zürichi Grasshopper (SUI) 26/0

Michael Lilander (20.06.1997) – Bohemian FC (IRL) 16/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 14/1

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Tallinna FC Flora 4/0

Kristo Hussar (28.06.2002) – Tallinna FC Flora 3/0

Edgar Tur (28.12.1996) – Tallinna FCI Levadia 3/0

Danil Kuraksin (04.04.2003) – Tallinna FC Flora 1/0

Poolkaitsjad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 157/26

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 33/0

Martin Miller (25.09.1997) – Bohemian FC (IRL) 31/2

Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers (IRL) 23/0

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 16/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht (NED) 8/0

Martin Vetkal (21.02.2004) – AS Roma (ITA) 5/1

Kevor Palumets (21.11.2002) – Waregemi Zulte (BEL) 3/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – Paide Linnameeskond 0/0*

Ründajad

Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man (HKG) 93/22

Erik Sorga (08.07.1999) – Sumgayit FK (AZE) 28/4

Mark Anders Lepik (10.09.2000) – Tallinna FC Flora 7/0

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 4/1

Robi Saarma (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 2/0