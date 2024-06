Arsenal peab Heinaga läbirääkimisi uue lepingu osas

Need kolm mängijat on Amario Cozier-Duberry, Reuell Walters ja Karl Jakob Hein. "Arutelud on käimas ja kui kõik osapooled on kokkuleppele jõudnud, siis teatame sellest õigel ajal. Kõik edasised arengud seoses mängijate lepingute pikendamisega, samuti liitumised-taasliitumised või meie juurest lahkumised teatatakse ametlikult, kui need on kinnitatud," kirjutati kodulehel.

Eesti koondise esiväravavaht Hein liitus Arsenaliga 2018. aasta suvel Nõmme Unitedist. Ta tegi debüüdi ja seni ainsa ametliku mängu esindusmeeskonna eest 2022. aasta sügisel, kui Arsenal kaotas Inglismaa liigakarikasarja kolmandas ringis kodus Brightonile 1:3.

