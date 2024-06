Kapten oli juunioride Euroopa karikaetapil teine, Eesti teatenelik kolmas

Naisjuunioride konkurentsis oli parim ungarlanna Fanni Szalai ajaga 29 minutit ja 58 sekundit. Kapten kaotas talle 40 sekundiga. Kolmandana finišeeris Sofia Tihhonova (+1.11).

"Sain ujumises hästi minema ja ei pidanud eriti kaklema. Tegin kiire vahetusala ja saime Ungari tüdruku Fannyga koos eest ära. Kasvatasime rattas vahet ja läksime jooksma mõnekümmnesekundilise eduga," rääkis Kapten võistluse järel. "Tasemelt on Fanny minust veel üle, seega väga kaua ma temaga koos ei püsinud. Jooks oli raske, aga kontrollitud. Nägin võimalust ja kasutasin seda. Arvan, et realiseerisin end maksimaalselt ja see oli minu parim võimalik. Olen väga õnnelik selle üle."

Teistest Eesti naisjuunioridest sai Etriin Etverk 19. koha ajaga 32.06 ja Mirtel-Madlen Siimar 23. koha ajaga 32.30.

Meesjuunioride klassis pälvis võidu ungarlane Marton Kropko (27.10), edestades ühe sekundiga taanlast Andreas Nikolajsenit ja viie sekundiga kaasmaalast Zalan Trungel-Nagyt. Gert Martin Savitsch (28.20) sai 18., Robin Randoja (28.26) 19., Oskar Hein (28.31) 20. ja Laur Välja (31.15) 45. koha.

Segateatevõistlusel oli parim Ungari tiim koguajaga 1:14.13. Teise koha pälvis Rumeenia (1:15.29). Kolmanda tulemuse teeninud Eesti teatenelik jäi parimatele alla ühe minuti ja 48 sekundiga. Savitsch võistles Euroopa II tiimis, mis lõpetas koguajaga 1:17.01 ning Laur Välja kuulus Euroopa I koosseisu, mis finišeeris tulemusega 1:17.50.

Poolas toimunud täiskasvanute Euroopa karikaetapil võidutses eliitmeeste konkurentsis britt Samuel Dickinson (22.10), jättes selja taha sakslase Henry Grafi (22.12) ja kaasmaalase Jonathan Brownlee (22.13). Johannes Sikk pälvis 44. (23.47), Risto Holtsmeier 69. (24.42) ja Gregor Rasva 92. koha (26.16).

Eliitnaiste seas teenisid sakslannad Anabel Knoll (25.00), Franka Rust (25.03) ja Julia Bröcker (25.09) kolmikvõidu. Grete Maria Savitsch sai 41. koha (28.06).