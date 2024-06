Eesti ringrajasõitja võitis EM-etapi

Austrias olid nädalavahetusel ilmaolud muutlikud, mis tähendas, et Salzburgringil sai sõita nii kuival rajal kui ka vihmas.

Kvalifikatsioonis üheksanda koha teeninud Ruben Volt tegi esimeses sõidus väga hea stardi ja tõusis kolmandaks. Seda positsiooni hoidis ta kuni finišini.

"Esimeses sõidus tegi oma karjääri parima stardi. Puhas start, otsisin raja ääres ruumi, et teistest mööda saada ja see õnnestus. Esimeses kurvis olin kolmas ja sealt edasi hoidsin seda kohta. Teadsin, et seniste tulemuste ja reeglite kohase 40 lisakiloga ei ole mul kindlasti seda kiirust. Sain sellega korralikult hakkama," rääkis Volt.

Teises sõidus sai teiselt kohalt startinud eestlane taas hea stardi ja võitles avakurvis esikoha eest. Esikohal olnud konkurent sõitis kurvi sirgeks ja pidi seega reeglite kohaselt liidrikoha Voltile loovutama. Peagi hõivas teise koha eestlase tiimikaaslane Levente Losonczy. Volt ja Losonczy vormistasid meeskonnale kaksikvõidu ning tiim kolmas piloot Ignacio Montenegro tuli üle lõpujoone neljandana.

"Teises sõidus oli eesmärgiks kohe alguses liidrikohale asuda, sest sellel rajal on väga raske mööda sõita. Esimesse kurvi läksin pisut eespool. Kui konkurent kurvi sirgeks lõikas ja liidriks asus, oli selge, et saan selle koha tagasi. Ta andiski koha tagasi, sain esimeseks," ütles Volt.

"Meie peamine eesmärk oli kaksikvõit, tiimikaaslane Levente sai Zolderis oma esimese võidu nii, et mina olin teine ja hoidsin teisi tagasi. Täna oli siis vastupidi. 40 kilose lisakaaluga oli sellele rajal ikka korralik katsumus ja seda enam saab nädalavahetusega rahul olla."

Volt tõusis hooaja kuuenda etapi järel üldarvestuses neljandale kohale (164 punkti). Liider on prantslane Aurelien Comte (206 p). Tiimide arvestuses kerkis Eesti meeskond ALM Honda Racing sarja liidriks.

EM-sarja järgmised kaks etappi sõidetakse 4.-6. juulil Belgias kuulsal Spa ringrajal.