Olümpiavõitjat edestanud Zirk teenis Monacos medali

24-aastane Zirk pääses 200 m vabaujumise eelringidest ajaga 1.48,73 neljandana finaali ja suutis finaalis oma aega veelgi parandada, saades kirja 1.47,89, mis tõi tugevas konkurentsis pronksmedali.

"See oli nüüd küll veidi üllatav aeg, kuid võtan selle rõõmuga vastu," rääkis Zirk, kes jäi MM-il ujutud hooaja tippmargist vaid 0,35 sekundi kaugusele.

Zirk edestas 100 m pöördes enda nimele kuuluva rahvusrekordi graafikut. "Kuna ujusin valitseva maailmameistri Hwangi kõrval, siis teadsin, et tema taktika on kiirelt alustada ja läksin samuti julgelt peale. Distantsi teises pooles maksin veidi lõivu selle eest, kuid kokkuvõttes taktika õigustas end."

Kuldmedali võitis lõunakorealane Hwang Sunwoo (1.46,23). Talle järgnes kaasmaalane Lee Hojoon (1.46,63). Zirki üritas viimasel 50 meetril kinni püüda 200 m liblikujumise maailmarekordimees Kristof Milak, kuid tal tuli leppida neljanda kohaga, kaotades eestlasele 0,13 sekundiga. Lisaks edestas Zirk ka valitsevat olümpiavõitjat Thomas Deani, kes lõpetas alles seitsmendana.

Viimase võistlusosa algus viibis üsna pikalt ja oli isegi oht, et võistlus võidakse katkestada. "Veekvaliteet oli õhtul ikka täitsa käest ära, väga raske oli näha basseinipõhja, kuid see on meie jaoks oluline, et teaksime millal pöörde- ja finišisein tuleb," selgitas Zirk.

Kokkuvõttes on Tom Rushtoni hoolealune õnnelik, et suutis iga võistlusstardiga paremaks minna. "Kui vaadata Barcelona ja Monaco etappe, siis läks kõik ülesmäge ning panna võistlustele punkt medaliga, kus vahetuses ujuvad sellised suured nimed, väga hea."

Zirk naaseb järgmiseks kaheks nädalaks kodumaale ning stardib 17. juunil algavatel Euroopa meistrivõistlustel, kus ta osaleb 100- ja 200 m liblikujumises.