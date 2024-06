Swiatek andis konkurentidele võimsa tormihoiatuse

Swiatek alistas neljandas ringis venelanna Anastassia Potapova (WTA 41.) 6:0, 6:0. Kohtumine kestis kõigest 40 minutit.

Poolatar võitis esimeselt servilt 94 ja teiselt servilt 82 protsenti punktidest ning kasutas kaheksast murdepallist ära kuus. Potapova teenis kogu kohtumise peale vaid kümme punkti.

Harukordset kolmandat järjestikust Prantsusmaa lahtiste naisüksikmängu triumfi jahtiv Swiatek pikendas enda võiduseeria 16-mänguliseks.

Kaheksa parema seas läheb ta vastamisi mulluse Wimbledoni võitja Marketa Vondroušovaga (WTA 6.). Tšehhitar sai 6:4, 6:2 jagu läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud Olga Danilovicist (WTA 125.).

Iga Swiatek 2024 #rolandgarros



Total games lost in Round 2: SEVENTEEN



Total games lost in Rounds 1, 3 & 4: NINE#getty pic.twitter.com/UbO6sEaxrd