Madridi Real tuli 15. korda Meistrite liiga võitjaks

Kohtumise avapoolajal oli Dortmund selgelt teravam meeskond ning neil avanes mitu head võimalust juhtima minna. Parim väravašanss kuulus ründajale Niclas Füllkrugile, kelle löök 23. minutil tabas posti.

Teisel poolajal hakkas mängu rohkem dikteerima Real. Läbimurre sündis 74. minutil, kui nurgalöögist pääses peaga löögile paremkaitsja Dani Carvajal. Real jätkas Dortmundi kaitseliini lämmatamist ning 83. minutil sahistas sakslaste väravavõrku Vinicius Junior.

87. minutil jõudis pall Füllkrugi löögist Reali väravasse, kuid äärekohtunik fikseeris suluseisu ning tabamus jäi lugemata.

Viimase kümne aasta jooksul on Real osalenud 11-st finaalist kuues ja need kõik ka võitnud. Ühtekokku on võidetud rekordilised 15 tiitlit.

Dani Carvajalist, Nachost, Luka Modricist ja Reali särgis viimase mängu pidanud Toni Kroosist said kuuekordsed Meistrite liiga võitjad. Seni oli ainus kuuekordne Euroopa klubijalgpalli meister Reali legend Paco Gento.

Dortmund kaotas Meistrite liiga finaalis teist korda järjest, 2013. aastal tunnistati liigakaaslase Müncheni Bayerni paremust.