Tänak: kui sul pole täit enesekindlust, siis on keeruline

"Ma ootasin väga rasket päeva esimest poolt ja nii läkski. Sellises kuumas surumine nõudis tohutult energiat. Pärastlõunast ootasin rohkemat, sest nautisin katseid, kuid ei leidnud autos õiget rütmi ega tunnetust. Ma otsustasin turvaliselt sõita, sest kui sul pole täit enesekindlust, siis pole mõistlik gaasipedaali suruda," rääkis Tänak meediatsoonis.

Tänak heitles päeva esimeses pooles Sebastien Ogier'ga (Toyota) esikoha nimel, kuid pärast tiimikaaslase Thierry Neuville'i katkestamist kaheksandal kiiruskatsel, otsustati rahulikumalt võtma.

"Esiteks, nagu ma juba enne ütlesin, ma ei olnud piisavalt enesekindel, et suruda. Teiseks, jah, ma pidin pärast Thierry katkestamist auto ühes tükis koju tooma. Ma ei saanud riskida. Keegi otseselt ei öelnud mulle, et ma ei tohi heitlust Ogier'ga jätkata. Aga kui sul pole täit enesekindlust, siis on keeruline."

Mida ootab Tänak viimasest võistluspäevast? "Homme on kavas kaks väga eriilmelist kiiruskatset. Üks on kitsas ja keeruline ning teine rannakatse. Saab olema huvitav näha, mismoodi kõik lõpuks välja kukub. Need, kellel pole midagi kaotada, panevad kindlasti kõik mängu."

Sardiinia ralli jätkub pühapäeval, kui peetakse neli kiiruskatset. Esimene neist algab kell 9.00, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.