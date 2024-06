Maailma neljas reket pääses suure ehmatusega

Neljanda paigutusega sakslane alistas viiesetilises maratonmängus 26. asetusega Tallon Griekspoori (ATP 25.) 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (3), kusjuures otsustavas setis võitis Zverev 1:4 kaotusseisust neli geimi järjest. Kiires lõppmängus asus Zverev 4:1 ja 9:2 juhtima ning lõpetas kohtumise teiselt matšpallilt.

"Vau! Uskumatu matš, uskumatu vastane. Ta on jahmatavalt ohtlik," sõnas Zverev neli tundi ja 14 minutit väldanud mõõduvõtu järel. "Ma olen alati Talloni vastu raskustes. Mulle üldse ei meeldi tema vastu mängida. Tallon on kiitust väärt, sest ta võitles lõpuni. Otsustavaks said üks või kaks punkti siin ja seal."

Zverev lõi mängu jooksul 11 ässa ja võitis esimesel servil 70 protsenti punktidest. Griekspoori vastavad näitajad olid viis ja 67. Äralöögid jagunesid võrdselt (56:56), ent Griekspoor tegi lihtvigu oluliselt rohkem (59:41). Zverev realiseeris 18 murdepallist viis, Griekspoor suutis kümnest võimalusest ära kasutada neli. Mängitud punktidest võitis Zverev 164 ja Griekspoor 150.

Saksamaa esinumber jõudis Prantsusmaa lahtistel neljandasse ringi seitsmendat aastat järjest. Järgmises ringis ootab teda Holger Rune (ATP 13.) ja Jozef Kovaliki (ATP 145.) vahelise matši võitja.

Raske võidu sai ka viienda paigutusega Daniil Medvedev (ATP 5.), kes oli kolmandas ringis 7:6 (4), 7:5, 1:6, 6:4 parem tšehh Tomas Machacist (ATP 34.).

Neljandas ringis tuleb Medvedevil vastamisi minna 11. asetusega Alex di Minauriga (ATP 11.). Di Minaur kaotas Jan-Lennard Struffi (ATP 41.) vastu avaseti 4:6, kuid võitis seejärel kolm järgmist 6:4, 6:3 ja 6:3.