Sabalenka pani oma parima sõbranna reketeid pakkima

Teist järjestikust suure slämmi tiitlit jahtiv valgevenelanna võitis tund ja 17 minutit kestnud kohtumise 7:5, 6:1.

Sabalenka ei servinud ühtegi ässa ja tegi ühe topeltvea, Badosa tegi ühe ässa kõrval kolm topeltviga. Sabalenka realiseeris 18-st murdepallist seitse, sooritas 28 äralööki ja patustas 19 lihtveaga. Badosa kontole kirjutati 15 äralööki ja 17 lihtviga. Kõikidest mängitud punktidest võitis Sabalenka 67 ja Badosa 51.

"Parima sõbranna vastu on väga raske mängida," tõdes Sabalenka mängu järel. "Paula on uskumatu mängija ja ma olen üsna kindel, et ta jõuab varsti tagasi tippu. Platsil olles ma meie sõprusele ei mõelnud, vaid üritasin enda mängule keskenduda ja endast parimat anda."

Liivaväljakutel hooaja 14. võidu teeninud Sabalenka kohtub neljandas ringis kas 14. asetusega Madison Keys'iga (WTA 12.) või 22. asetusega Emma Navarroga (WTA 24.).