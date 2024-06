Malsroos teenis EM-i tavadistantsil 19. koha

Varem EM-idelt kokku kuus medalit sõitnud Malsroos sõnas pärast võistlust, et tegi mõned orienteerumisvead ja paar halba teevalikut. Kevadel on ta vähe võistelnud ja füüsiline vorm pole kõige parem, aga hooaja peaeesmärk on septembris Bulgaarias peetav MM.

Ülejäänud eestlased jäid kaugemale: Sander Pritsik sai 38., Marek Karm 44., Mihkel Järve 51. ja Priit Poopuu 53. koha.

Euroopa meistriks krooniti tšehh Vojtech Ludvik (1:44.06), kellele järgnesid austerlane Andreas Waldmann (+3.13) ja äsjane sprindidistantsi Euroopa meister Samuel Pökälä (Soome; +3.31).

Naistest moodustasid esikolmiku Nikoline Splittorff (Taani; 1:34.14), Martina Tichovska (Tšehhi; +2.57) ja Ruska Saarela (Soome; +5.42). Eesti esindaja Mari Linnus katkestas.

Euroopa meistrivõistlustel on kavas veel lühirada ja teatesõit.