Zirk murdis Monacos põhialal finaali

24-aastane Zirk oli stardis 200 meetri liblikujumises, kus ujus aja 1.58,74. "Täitsa okei sooritus," sõnas Zirk peale ujumist. "Olen nüüd lühikese aja jooksul saanud kolmel korral kirja 1.58. Stabiilsus sellel alal on alati väga positiivne ning muidugi on hea meel õhtul ujuda finaalis."

Eelujumiste kiireim oli veebruaris maailmameistriks kroonitud jaapanlane Tomoru Honda (1.55,78), kellele järgnesid selle distantsi Tokyo olümpiavõitja Kristof Milak (1.56,78) ja Kuan-hung Wang (1.57,66).

"Ma arvan, et tuleb põnev finaal, sest paljud suured nimed on siin kohal ja mul on rõõm nende kõrval end stardijoonele sättida," rääkis Zirk. "Finaalis on eesmärk esimene 100 meetrit väga julgelt alustada, sest kui vaadata minu isikliku rekordi ujumist, siis alustasin võrdlemisi kiirelt."

"Taevas ei kuku alla, kui alustan väga kiirelt ning lõppaeg on kehvem kui hommikul. Praegu on hea aeg katsetada ja proovida, et kuidas keha reageerib erinevatele taktikatele ning mida näitab samal ajal ka stopper," lisas ta.

Meeste 200 m liblikujumise finaal algab Eesti aja järgi kell 18.46.