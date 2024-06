Pikalt eemal olnud McLaughlin-Levrone naasis maailma hooaja tippmargiga

Sellega ületas ta jamaicalanna Rushell Claytoni nimel olnud eelmise maailma hooaja tipptulemuse (53,72) enam kui sekundiga ja soorituse teeb märkimisväärseks, et viimati startis McLaughlin-Levrone 400 meetri tõkkejooksus 2022. aasta augustis.

"See on progress. Pärast kaht aastat on see rooste maha küürimine. Ma olen 52,7-ga rahul," sõnas ameeriklanna. "On asju, mille kallal tuleb tööd teha ja ma pole tõkkeid palju harjutanud."

McLaughlin parandas 2021. ja 2022. aastal kokku neljal korral maailmarekordit. Seejuures võitis ta maailmarekordiga nii Tokyo olümpiakulla kui ka Oregoni maailmameistritiitli. Mullune hooaeg jäi aga põlvevigastuse tõttu vahele.

Juunis toimuvad USA olümpiakoondise katsevõistlused ja eelnevalt ei planeeri ta Euroopas startida. "Mulle meeldib võistelda ja ma armastan Euroopat, kuid arvan, et sellisel aastal ja pärast eelmise aasta vigastust teen turvalised valikud," lausus ta.

"Reisimine võib kehale oma jälje jätta, loodetavasti saan veel võistelda ja ma lihtsalt teen enne katsevõistlusi vaid ohutuid valikuid."

Kui enne McLaughlini esimest maailmarekordit oli see tulemusega 52,16 tema kaasmaalase Dalilah Muhammadi nimel, siis pärast seda on tipptulemus nihkunud järgmisesse ja ülejärgmisesse sekundisse. Oregoni MM-il jooksis McLaughlin 400 meetrit tõkkeid senini kehtiva maailmarekordiga 50,68.