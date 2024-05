Itaallanna sepistas Prantsusmaa lahtistel järjekordse üllatuse

Cocciaretto oli reede lõunal venelannast parem numbritega 7:6 (4), 6:2. 23-aastane itaallanna ei servinud kohtumise jooksul ühtegi ässa, kuid võitis esimeselt servilt 73 protsenti punktidest. Kaheksa ässa löönud Samsonova näitaja oli 65-protsendiline.

Cocciaretto realiseeris seitsmest murdepallist neli ning tõrjus vastase viiest võimalusest kolm. Samsonova sooritas rohkem äralööke (23:14), aga ka märksa rohkem lihtvigu (40:12).

Itaallanna jaoks oli tegemist teise võiduga maailma top20 mängija üle sel nädalal. Turniiri avaringis seljatas ta 13. asetusega Beatriz Haddad Maia (WTA 14.).

Järgmises ringis läheb Cocciaretto vastamisi kolmanda asetusega Coco Gauffiga (WTA 3.). Ameeriklanna sai kolmandas ringis 6:2, 6:4 jagu 30. asetusega ukrainlannast Dajana Jastremskast (WTA 32.). Gauff jõudis Prantsusmaa lahtistel vähemalt neljandasse ringi neljandat aastat järjest.

2 - Coco Gauff has become only the second American in the Open Era to reach four consecutive Women's Singles R16s at Roland Garros before the age of 21, along with Jennifer Capriati (1990-93). Comfortable.#rolandgarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/qcPAjiTqlo