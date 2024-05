Viimsi pikendas lepingut Gerrit Lehega

19-aastane ja 198 cm pikkune Lehe käis Viimsi ridades lõppenud hooajal Paf Eesti-Läti korvpalliliigas väljakul 12 mängus, kus teenis pea 16 minutit mänguaega. Noor ääremängija viskas keskmiselt 2,8 punkti ja võttis 2,8 lauapalli mängu kohta.

"Mul on heameel, et saan oma noormängija karjääri Viimsis jätkata. Ootan põnevusega, mida uus hooaeg toob ja olen valmis andma endast parima, et aidata meeskonnal edu saavutada. Meil on suurepärane meeskond väljakul ja ka väljaspool. Tunnen, et olen Viimsis kasvanud mängijana ning mul on siiras soov jätkata selle klubi edu nimel pingutamist. Koos meeskonnakaaslaste ja treeneritega olen valmis vastu astuma kõikidele väljakutsetele ja üheskoos võite püüdma," sõnas Lehe klubi pressiteate vahendusel.

Viimsi peatreener Valdo Lips usub, et Lehe suudab arengus sammu edasi astuda ja stabiilsemalt mänguaega teenida. "Noore, ambitsioonika ja arenemisvõimelise mängijana sobib Gerrit meie võistkonna koosseisu suurepäraselt. Teeme tööd selle nimel, et ta areneks mängijana, tema sooritused muutuksid stabiilsemaks ja usun, et Gerrit on omakorda meile suureks abiks võistkondlike eesmärkide täitmisel," ütles Viimsi juhendaja.