Selgusid Eesti ja Albaania koosseisud tänaseks EM-valikmänguks

Eesti koosseisust jäi eemale ründaja Kirkeliis Lillemets. Võimalikud debütandid on Liisa Liimets, Grete Kraus ja Helina Tarkmeel.

Koondise peatreeneri Anastassia Morkovkina sõnul on esimesest omavahelisest kohtumisest tehtud vigade parandus. "Kõige tähtsam on kaitsefaasis juurde panna. Oleme oma õppetunnid kätte saanud ning teame, milliseid detaile peame võistkondlikult parandama," rääkis Morkovkina. Ta lisas, et naiskond on mänguks valmis ning tuleb kohtumisele vastu positiivsete emotsioonidega.

Tänase mängu kohtunikud tulevad Kasahstanist ja Lätist: peakohtunik on Tatyana Sorokopudova (Kasahstan), keda abistavad äärtel riigikaaslane Dinara Idrissova ja Läti kohtunik Liga Didrike. Neljanda kohtuniku rolli täidab lätlanna Yelena Jermolajeva.

Kohtumise avavile kõlab A. Le Coq Arenal kell 18.00, staadioni väravad avatakse tund aega varem. Pääsmed kohtumisele saab soetada Eesti Jalgpalli Liidu kodulehelt ja Piletilevist, mängu otsepilti vahendab Soccernet TV.

Eesti kuulub ühte alagruppi Albaania ja Luksemburgiga. Valiksarja esimese kohtumise pidas Eesti aprilli alguses, kui Albaaniale alistuti tulemusega 0:2.

Eesti koondise koosseis mänguks Albaaniaga:

Väravavahid

13 Karina Kork (23.02.1995) – JK Tabasalu 43/0

1 Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 1/0

12 Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 0/0

Kaitsjad

16 Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 80/1

3 Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 41/0

2 Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 26/1

5 Rahel Repkin (17.06.1998) – FC Wacker Innsbruck (AUT) 14/0

15 Eva-Maria Niit (05.02.2002) – KKPK Medyk Konin (POL) 11/0

18 Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 9/1

23 Grete Kraus (14.12.2005) – Tartu JK Tammeka 0/0

20 Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad

8 Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 76/5

19 Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvarosi Torna Club (HUN) 69/11

17 Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – FC Wacker Innsbruck (AUT) 52/2

7 Liisa Merisalu (15.01.2002) – Tartu JK Tammeka 35/3

4 Grete Daut (04.01.2000) – FK Fyllingsdalen Damer (NOR) 24/0

21 Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Saku Sporting 23/0

10 Jaanika Volkov (20.02.2005) – Tallinna FC Flora 16/0

9 Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 11/1

Ründajad

14 Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 69/15

11 Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 37/3

22 Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 6/0

6 Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 4/0

Peatreenerid: Anastassia Morkovkina ja Sirje Kapper

Väravavahtide treener: Martin Kaalma

Kehalise ettevalmistuse treener: Marten Metsniit

Videoanalüütik: Kätlin Hein

Arst: Raul Parik

Füsioterapeudid: Laura Ernits, Kai-Riin Tomera

Psühholoogilise ettevalmistuse treener: Laur Nurkse

Fotograaf: Liisi Troska

Pressiesindaja: Eva Nõmme

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa

Albaania koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

12 Antigoni Hyska (23.06.2003) – KFF Apolonia

1 Viona Rexhepi (24.07.1996) – KFF Mitrovica

23 Klesjana Spaho (10.05.2004) – Partizani Tirana

Kaitsjad

6 Sara Maliqi (09.10.1995) – KFF Vllaznia Shkodër

3 Arbenita Curraj (28.07.1996) – KFF Vllaznia Shkodër

19 Matilda Gjergji (21.05.2003) – KFF Vllaznia Shkodër

16 Lucije Gjini (02.05.1994) – KFF Vllaznia Shkodër

13 Leonora Dedgjonaj (14.09.1999) – Partizani Tirana

5 Arbiona Bajraktari (10.09.1996) – KFF Vllaznia Shkodër

Poolkaitsjad

15 Gresa Berisha (26.04.1998) – KFF Vllaznia Shkodër

4 Alma Hilaj (09.02.2000) – Como Calcio

14 Ezmiralda Franja (04.02.1997) – KFF Vllaznia Shkodër

8 Vesa Pacarizi (02.03.2005) – KFF Malisheva

10 Qendresa Krasniqi (28.06.1994) – FC Basel

Ründajad

20 Klesta Ago (22.10.2002) – Partizani Tirana

7 Fortesa Berisha (19.06.2003) – KFF Malisheva

9 Esi Lufo (10.09.2001) – KFF Vllaznia Shkodër

17 Kristina Maksuti (06.02.1993) – F.C. Familicao

11 Megi Doci (14.10.1996) – Galatasaray S.K.

18 Xhesika Ndoj (20.07.2007) – KFF Apolonia

2 Armera Tukaj (25.05.2001) – KFF Apolonia

Peatreener: Armir Grima