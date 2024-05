VAATA OTSE | Võrkpallikoondisel lasub Kuldliigas võidukohustus

Eesti rahvusmeeskond peab sel nädalavahetusel kaks viimast alagrupikohtumist Euroopa Kuldliigas. Esimesena võõrustatakse reede õhtul Aserbaidžaani, kes pole senise nelja mänguga veel ühtegi geimivõitu ega punkti teeninud.

Sellele vaatamata ei saa Eesti peatreener Alar Rikberg riske võtta, sest Eesti peab Kuldliiga finaalturniirile pääsemiseks nii Aserbaidžaani kui ka pühapäeval Luksemburgi kindlalt võitma. Samuti peavad mitmed teised mängud Eestile soodsalt lõppema.

"Kahjuks on tabeliseis selline, et niisama vahetuste tegemiseks ja lihtsalt mängulusti andmiseks võimalusi pole. Nädala lõpuni on finaalturniirile saamise võimalus ikkagi õhus ja peame mängima maksimaalse tulemuse peale," rääkis Rikberg mängu eel. "Võimalik, et siin läheb geimide lugemiseks, seega ära ei saa midagi anda. See, et peame 3:0 võitma, paneb teistmoodi pinge ka peale."

Eesti hoiab turniiritabelis kahe võidu ja kahe kaotusega kaheksandat kohta, olles kogunud viis punkti. Liidrikohal on 13 punkti kogunud Tšehhi, neile järgnevad Horvaatia (12 p), Ukraina (9 p), Portugal (8 p), Soome (8 p), Hispaania (7 p) ja Belgia (5 p).