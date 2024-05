Publiku käitumine viis alkoholi Prantsusmaa lahtiste tribüünidelt

Tänavusel tenniseturniiril on pealtvaatajad mitut puhku läinud üle piiri. Näiteks belglast David Goffinit sülitati avaringi kohtumises kohaliku mängija Giovanni Mpetshi Perricardi vastu nätsuga. Kolmapäeval pidi naiste maailma esireket Iga Swiatek inimesi korrale kutsuma, et nad punkti mängimise ajal vaikust hoiaks.

"Kõigepealt tuleb öelda, et oleme rõõmus rahvas, kes vaatab tennist väga entusiastlikult ning soovib olla osa mängust, näidata oma tundeid ja emotsioone," sõnas turniiri direktor Amelie Mauresmo.

"Aga kindlasti on hetki, mis ei tohiks nii kaugele minna. Mõned asjad tuleb paika panna. Seni on alkohol olnud tribüünidel lubatud - kuid nüüd on sellega kõik."

Korraldajad ei keelusta alkoholi täielikult, kuid edaspidi saab seda tarbida vaid staadionite ümbruses ja selleks ettenähtud aladel. Samuti on peakohtunikele antud ülesanne rangemat korda hoida.

Mauresmo sõnul on karmistatud turvameetmeid ja kohatult käituvad pealtvaatajad identifitseeritakse. "Kui inimesed soovivad näidata emotsioone, siis see on suurepärane. Olen optimist ja ma olen kindel, et inimesed reageerivad õigel moel. Kui mitte, siis võtame kasutusele täiendavad meetmed."