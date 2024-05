Motoringrajahooaeg algab nädalavahetusel Pärnus

Sel laupäeval-pühapäeval on Porsche ringil stardis sadakond võistlejat neljast riigist ning kõigis klassides tõotab tulla pingeline võidusõit. Mitmed sõitjad on liikunud kõrgemasse klassi, näiteks eelmise aasta Eesti meister Supersport 300 klassis Selyn Kazakova (Yamaha, Vihur Motosport), kes nüüd koos teiste noorte klubikaaslastega Vihur Motospordist segab kaarte Superstock 600 klassis. Ka B1200 klassi karikavõitja Sander Telve (Suzuki, SK Suzuki Team Estonia) on leidnud omale uue väljakutse kuninglikus klassis Superbike.

Eesti kiireim ringrajasõitja Hannes Soomer on vigastuspausilt tagasi ja osaleb sel nädalavahetusel Saksa meistrivõistluste IDM teisel etapil. Teda saab Eestis võistlemas näha loodetavasti järgmistel etappidel.

Suvel 50-aastaseks saav üheksakordne Superbike klassi Eesti meister Hanno Velt (Aprilia, Vihur Motosport) ütles, et tema tänavune hooaja ettevalmistus on olnud professionaalsem kui kunagi varem. Velt on hooajaks väga põhjalikult ette valmistunud nii füüsiliselt, sõiduoskusi lihvides kui võistlusratast ette valmistades. "Soovin teha teadlikku tööd ja mitte rajal aega raisata. Kuid sõidan selleks, et mulle meeldib seda teha," sõnas Velt.

Laupäeval, 1. juunil osalevad võistlusel lisaks moodsatele tsiklitele ka ajaloolised ringrajarattad. Lastekaitsepäeva hommik algab Porsche ringil kell 11 näitusega, kus osalevad ka Unic Moto klubi ajaloolised võistlussõidukid. Tutvuda saab ka Eesti rohkem kui 90 aasta pikkuse motoringraja ajalooga sõnas ja pildis.

Õhtupoolikul toimub kolm võidusõitu, millest viimases osalevad ka ajaloolised rattad.

Motoringraja Eesti meistrivõistluste avaetapi põhivõistluspäev on pühapäeval, 2. juunil, mil on stardis klassid Supersport 300, Superstock 600, B1200, Superbike, C600 ja C1200, külgvankrid.

Täpsemat infot ja ajakava näeb siit.