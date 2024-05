Medvedev pääses kerge vaevaga kolmandasse ringi

Medvedev juhtis teises ringis 55 mänguminuti järel Miomir Kecmanovici (ATP 57.) vastu 6:1, 5:0, kui serblane otsustas edasisest mängimisest loobuda. Enne matši poolelijätmist sai Kecmanovic ka arstiabi.

Medvedevile on see karjääri jooksul alles kolmas kord jõuda Prantsusmaa lahtistel teisest ringist kaugemale – 2021. aastal jõudis ta seal veerandfinaali ja aasta hiljem kaheksandikfinaali. Tänavu läheb ta kolmandas ringis vastamisi 31. asetatud argentiinlase Mariano Navone ja tšehhi Tomaš Mahaci (ATP 34.) vahelise kohtumise võitjaga. Seejuures Navone tegi Pariisis ajalugu – 23- aastane mängumees on profitennise ajastul esimene, kes on esimest korda suure slämmi põhiturniiril mängides kohe ka asetatud mängijate seas.