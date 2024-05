Koeman nimetas vigastusega kimpus olnud De Jongi ja Depay koondisesse

Kuna Euroopa jalgpalliliit (UEFA) lubab EM-ile varasema 23-liikmelise koondise asemel 26 mängijat, otsustas Koeman riskida. "Frenkie liitub koondisega laupäeval ja tal läheb juba palju paremini. On tõenäoline, et ta on võimeline juba esimeses alagrupimängus kaasa tegema," arvas Koeman. "Valiktsükkel oli paljude vigastuste tõttu üsna keeruline. Aga valikuid tuleb teha ja mõnikord on need keerulised."

Sel laupäeval Dortmundi Borussia ridades Meistrite liiga finaalis mängiv Ian Maatsen jäi sel korral koondisekutseta, 22-aastane mängumees polegi veel täiskasvanute koondisesse pääsenud. "Pidin natuke mõtlema, millal oleks parim moment," nentis Koeman. "Ta mängib laupäeval Meistrite liiga finaali. Kahtlemata on ta pettunud, aga see on normaalne. Põhjus on selles, et tema positsioonil on palju mängijaid ja sel korral eelistasin teisi – Nathan Ake, Micky Van de Ven ja Daley Blind. See annab mulle võimaluse tuua lisaründaja."

Välja jäid sel korral ka Quinten Timber ja väravavaht Nick Olij ning samuti vigastatud Marten de Roon. "Timberi osas otsustasime pärast arstidega rääkimist. Tal kulub paranemiseks veel seitse kuni kümme päeva, see on liiga pikk aeg. Teiste poiste (De Jongi ja Depay – toim) osas tegin erandi."

EM-i eel kohtub Holland maavõistlusmängudes Kanada ja Islandiga. EM-i alustatakse 16. juunil Poola vastu, lisaks kuuluvad D-alagruppi veel ka Prantsusmaa ja Austria.

"Olen positiivselt meelestatud, meid on kindlasti raske võita. Millisel juhul on EM edukas? Kui võidad," ütles Koeman, kes kuulus meeskonda, kui Holland enda seni ainsa Euroopa meistritiitli võitis – aastal 1988.

Hollandi EM-koondis:

Väravavahid: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Fleken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Kaitsjad: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Stefan de Vrij (Milano Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Denzel Dumfries (Milano Inter), Matthijs de Ligt (Müncheni Bayern), Jeremy Frimpong (Leverkuseni Bayer), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Virgil van Dijk (Liverpool)

Poolkaitsjad: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Xavi Simons (RB Leipzig), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq)

Ründajad: Steven Bergwijn (Amsterdami Ajax), Brian Brobbey (Amsterdami Ajax), Memphis Depay (Madridi Atletico), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Dortmundi Borussia), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim).