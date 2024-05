Milistver sai Martinique'i velotuuril noorratturite arvestuses teise koha

Avaetapina sõideti 81,5-kilomeetrine grupisõit, kus Milistver sai 17. koha. Seejärel võeti mõõtu 15,6-kilomeetrises temposõidus, mille eestlane lõpetas samuti 17. positsioonil. Järgmistel etappidel oli pikkust 118,2 km, 130,4 km ja 118 km, Milistver finišeeris vastavalt kohtadel 13., 13. ja seitsmes, vahendab ejl.ee.

Üldarvetuses andis see kümnenda koha, kaotust võitjale Moise Mugishale kogunes üheksa minutit ja 12 sekundit.

"On tunda ja märgata, et kohalikes klubides käib võidurelvastumine juulis toimuvaks Martinique'i velotuuriks, sest sõitjaid on juurde palgatud nii Colombiast, Venezuelast, Rwandast kui Mandri-Prantsusmaalt," ütles Milistver, kelle sõnul on võistluste tase võrreldes kevadega oluliselt tõusnud. "Velotuuri lõppkoht hetkel minu õiget vormi ei peegelda, sest esimestel etappidel oli tehnilisi probleeme, mille tõttu sai palju lisaenergiat kulutatud. Alles viimasel etapil, kus sain seitsmenda koha, tundsin, et jalad on päris okeid."

Milistver lendas Martinique'i saarelt Eestisse, et osaleda juuni lõpus Eesti meistrivõistlustel.