Tassi koduklubi sai Belgia finaalseerias suure kaotuse

Otsustavaks sai kolmas veerandaeg, mille Antwerpen võitis koguni 36:12. Tass mängis 22 minutit ja tõi selle ajaga 13 punkti ning võttis kolm lauapalli. Oostende ridades oli temast resultatiivsem vaid Khalil-Ullah Ahmad, kes viskas 18 punkti. Võitjate parim oli Justice Sueing 18 punkti ja seitsme lauapalliga, Rasir Bolton lisas 16 ja Nikola Jovanovic 15 punkti.

Oostendele oli see klubiajaloo üks suuremaid kaotusi finaalseerias. Seni suurim on 23-punktiline allajäämine Charleroile 1995. aastal, lisaks on varem saadud veel üks 21-punktiline kaotus, kui 1982. aastal jäädi 79:100 alla Aarschotile.

Finaalseeria avamängu võitis Oostende kodus napilt 93:89, seega on seeria nüüd 1:1 viigis. Kolme võiduni peetava seeria kolmas kohtumine peetakse reedel Oostendes.