Finaalseeria parimaks valitud Shungu: meistritiitlit on alati hea tunne võita

Seeria viimaseks jäänud kohtumise võitis Kalev kindlalt 79:61 ja tuli meistriks mängudega kolm-null.

Klubi esimene meistritiitel sündis aastal 2005, toona veel Ehitustööriista nime all. Viimasest kaheksast välja mängitud tiitlist on Kalev/Cramo nüüd võitnud seitse.

Kalevi peatreenerile Heiko Rannulale oli see aga kolmandaks järjestikuseks tiitliks, üle-eelmisel hooajal viis ta tiitlini Pärnu Sadama.

"See oli tasu selle hooaja stabiilsuse eest. Ma arvan, et tegime väga stabiilse ja tubli hooaja. Arvestades, et oli väikseid tagasilööke ja vigastusi. Ma arvan, et finaal näitas meie sisu," sõnas Rannula.

Tagamängija Leemet Böckler usub, et kalevlaste trumbiks oli vaimne tugevus. "Läbi hooaja ehitasime oma vaimset tugevust. Meil oli neid mänge küll, kus käisime Lätis seitsme mehega. Heiko toonitas, et iga mees peab sammu üles astuma. Kui on terve tiim koos, siis on võõras tunne, et ei pea nii palju pingutama. Saad teiste peale ka loota. Läbi hooaja oli protsess võti, ronisime kogu aeg."

Finaaliseeria parimaks mängijaks valiti Kalevi 26-aastane tagamängija Ben Shungu, kes viskas keskmiselt 18,3 punkti, võttis 6,3 lauapalli ja andis 3,6 resultatiivset söötu mängu kohta.

"See on suurepärane tunne. Vahet pole kus, meistritiitlit on alati hea tunne võita. Tähistada tiimikaaslastega hooajal tehtud raske töö õnnestumist, see on vägev tunne," rõõmustas Shungu.

Mis oleks Tartul kõige rohkem juurde vaja? "Eelkõige eelarvet. Siis järgnevad õiged käigud. Need asjad ikkagi maksavad ja maksid ka meistritiitli Cramole. Selline seis on elus," tõdes Tartu juhendaja Priit Vene.