Tänak püsib Sardiinias Ogier' kannul, Linnamäe ja Jürgenson heas hoos

Ralli üldseis pärast neljandat katset: 1. Ogier 53.43,1; 2. Tänak +4,5; 3. Sordo +33,2; 4. Katsuta +34,5; 5. Neuville +36,6; 6. Evans +57,3; 7. Munster +1.09,2

Neljast katsest koosnev võistluspäev hakkas MM-sarja üldliider Thierry Neuville'i (Hyundai) jaoks kehvasti, sest nii tema kui Elfyn Evans (Toyota) pidid ralli esimesel, 25,65 kilomeetri pikkusel katsel teed puhastama. "See on kõige keerulisem avapäev Sardiinias, mis me näinud oleme! Väga keeruline, aga õnneks oli see ainult pool päeva. Me kaotasime nii palju aega," sõnas Neuville.

Kolmandana startinud Tänak kasutas aga eelnevate meeste läbimised ära ning sai kirja hea aja, kuid Ogier tuli veelgi parema hooga ning asus rallit pärast avakatset 7,7 sekundiga juhtima.

Teisel katsel näitas aga Tänak võimu, kui võttis prantslaselt pea kuus sekundit tagasi. Nagu ka esimesel läbimisel, oli Ogier kolmandal katsel taas kiireim ning kuna Tänaku võistlusautot kimbutas päev läbi hübriidiprobleem, jäi Ogier päeva lõpuks esikohale, edestades eestlast 4,5 sekundiga.

Teised konkurendid jäävad Tänakust pea poole minuti kaugusele. Kolmandana lõpetas avapäeva kahekordne rallivõitja Dani Sordo (Hyundai; +33,2), kuid Takamoto Katsuta (Toyota; +34,5) jäi temast vaid 1,3 sekundi kaugusele, viiendal kohal asetsev Neuville jäi aga jaapanlasest omakorda vaid 2,1 sekundi kaugusele.

WRC2 arvestuses võistlev Georg Linnamäe (Toyota) näitas avapäeval head minekut ning teenis kolmandal katsel oma võistlusklassis ka katsevõidu. "Teine läbimine läks meil hästi, auto töötab märksa paremini, kui meil on pidamist ja tee on täiesti lõhki sõidetud. Eks homme näis," sõnas Linnamäe.

Pika pausi järel taas MM-sarja naasnud Robert Virves (Škoda) jäi päeva lõpuks kaasmaalasest ligi poole minuti võrra aeglasemaks, aga lõpetas päeva tugeva tulemusega. "Saime end päeva lõpuks veidi käima. Tunnen selgelt, et olen üheksa kuud eemal olnud," sõnas Virves.

Sardiinia ralli jätkub laupäeva hommikul kell 8.41, kui algab viies kiiruskatse. Sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.

Testikatse:

Reede hommikul sõidetud 2,08-kilomeetrisel testikatsel mahtus esinelik 1,2 sekundi sisse. Parimat minekut näitas MM-sarja liider Thierry Neuville (Hyundai), kes sai kirja aja 2.13,7. Kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) kaotas belglasele 0,5 ja tiimikaaslane Dani Sordo 1 sekundiga.

Ott Tänak (Hyundai) oli 1,2-sekundilise kaotusega neljas. "Üldjoontes olid teeolud recce'i ajal üsna head. Ilmselt isegi natukene paremad kui eelmistel aastatel. Sel aastal on Sardiinia ralli poole päeva võrra lühem, nii et peame algusest peale suruma," sõnas eestlane testikatse teise läbimise järel.

"Midagi uut tegelikult ei ole. Lihtsalt rehvidega on natukene keerulisem, et meil oleksid õiged rehvid nii esimeseks kui ka teiseks läbimiseks olemas," lisas Tänak.

Milline on eestlase rehvitaktika avapäeval? "Kahjuks ma ei saa sellele ühest vastust anda," sõnas Tänak.

Tänakule järgnesid testikatsel Takamoto Katsuta (Toyota; +1,6), Pierre-Louis Loubet (Škoda Rally2; +1,9), Adrien Fourmaux (M-Sport; +2,2) ja Elfyn Evans (Toyota; +2,4).

Sardiinias antakse start esimesele kiiruskatsele reede pärastlõunal kell 15.33.

Eelvaade:

Tänavune Sardiinia ralli peetakse kompaktsema graafikuga, sest autoralli MM-sari vaatab tuleviku poole, kus paindlikud ajakavad võivad saada tavapäraseks nähtuseks. Kokku läbitakse Vahemere saarel vähem kui 48 tunniga 266,12 kilomeetrit.

"Idee on anda mõnele rallile kompaktsem formaat ja see on mõte, mille poolt on nii võistkonnad kui korraldajad. Ma ütleks, et suures osas meeldib see sõitjatele ka," ütles WRC promootorfirma esindaja Peter Thul aasta alguses.

Mullu võidutses Sardiinias Thierry Neuville, kellele järgnesid soomlased Esapekka Lappi ning Kalle Rovanperä. Ott Tänak pidi ralli üheksanda kiiruskatse järel katkestama, kuid eestlane teenis punktikatsel teise koha.

Kaks aastat tagasi võidutses Sardiinia kruusateedel aga just Tänak, kes teenis seal võidu ka 2017. aastal. "Sardiinias on mõned suured väljakutsed, seal võib olla väga libe ja vajalikku pidamist raske leida. See koos väga kõrgete temperatuuridega teeb kõik palju raskemaks," sõnas Tänak ralli eel.

"See on võistlus, kus rallisõit on keskmisest huvitavam ja see on alati ka minu eelistus. Portugalis olime enne rehvi lõhkemist võidule väga lähedal, nii et meie plaan Sardiinias on parem tulemus," jätkas eestlane.

Tänak (Hyundai) lõpetas Portugali ralli kokkuvõttes teisel kohal, kuid teenis pühapäevase arvestuse võidu ning punktikatsega kokku 26 silma. Üldarvestuses jätkab ta 79 punktiga kolmandal kohal, teisel real asetseval Elfyn Evansil (Toyota) on 86 silma, üldliider Thierry Neuville (Hyundai) on kogunud 110 punkti.

Lisaks neile kolmele stardivad Sardiinias veel Dani Sordo (Hyundai), Takamoto Katsuta ja Sebastien Ogier (mõlemad Toyota) ning M-Spordi tandem Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster. Rally2 klassis asuvad starti ka Robert Virves - Aleks Lesk (Škoda) ning Georg Linnamäe - James Morgan (Toyota), lisaks stardib Sardiinias JWRC klassis võistlev Romet Jürgneson - Siim Oja (Ford).

Ajakava:

Laupäev, 1. juuni

8.41 SS5 Tempio Pausania 1 (12,03 km)

9.49 SS6 Tula 1 (22,61 km)

11.41 SS7 Tempio Pausania 2 (12,03 km)

12.49 SS8 Tula 2 (22,61 km)

15.05 SS9 Monte Lerno - Monti di Ala 1 (25,33 km)

16.05 SS10 Coiluna - Loelle 1 (14,53 km)

18.05 SS11 Monte Lerno - Monti di Ala 2 (25,33 km)

19.05 SS12 Coiluna - Loelle 2 (14,53 km)

Pühapäev, 2. juuni

9.00 SS13 Cala Flumini 1 (12,55 km)

10.05 SS14 Sassari - Argentiera 1 (7,10 km)

12.00 SS15 Cala Flumini 2 (12,55 km)

13.15 SS16/punktikatse Sassari - Argentiera 2 (7,10 km)