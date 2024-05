Barcelona juhendajaks saab endine Saksamaa jalgpallikoondise peatreener

27-kordne Hispaania jalgpalli meisterklubi Barcelona teatas, et meeskonna uueks peatreeneriks saab varasemalt Müncheni Bayernit ja Saksamaa jalgpallikoondist juhendanud Hans-Dieter Flick.

Äsja klubilegendi Xavi teenetest loobunud Barcelonal ei kulunud uue treeneri otsingule kuigi palju aega, sest viis päeva pärast teadet, et Xavi ei jätka peatreenerina, teatas klubi, et on sõlminud 59-aastase Hansi Flickiga kaheaastase lepingu.

"Barcelona on valinud mehe, keda tuntakse tema kõrge pressingu ning intensiivse mängustiili poolest, mis on toonud talle suurt edu klubi ja koondise tasandil, võites sisuliselt kõik, mis jalgpallis võita annab," teatas klubi, kes jäi 2020. aastal Meistrite liigas Flicki juhendatud Bayernile lausa 2:8 alla.

Flick alustas mängijakarjääri 1982. aastal, kui esindas Sandhauseni klubi. Kolm aastat hiljem siirdus ta Müncheni Bayernisse, kellega tuli neljal korral Saksamaa meistriks. 1993. aastal tõmbas ta vigastuste tõttu karjäärile joone alla.

Järgmisel aastal siirdus ta Victoria Bammentali klubisse ning 1996. aastal sai temast Saksamaa madalamates liigades mängiva klubi mängiv peatreener. Neli aastat hiljem sai temast Hoffenheimi juhendaja, kuid klubi ei suutnud Bundesligasse murda, misjärel läksid tema ja klubi teed lahku.

Flick töötas siis pikalt Saksamaa jalgpallikoondise juures abitreenerina ning sai pärast 2014. aasta MM-i Saksamaa jalgpalliliidu spordidirektoriks. 2019. aastal liitus ta Müncheni Bayerni treenerite pingiga ning pärast Niko Kovaci lahkumist sai temast Bayerni peatreener. Järgmisel hooajal võitis ta Bayerniga kohaliku kõrgliiga, karikasarja ning Meistrite liiga, kuid ta lahkus 2021. aastal klubi juurest ning jätkas karjääri Saksamaa koondise peatreenerina.

Sakslased ei pääsenud aga 2022. aasta MM-finaalturniiril alagrupist edasi, misjärel otsustas jalgpalliliit 2023. aasta sügisel Flickiga koostöö lõpetada.