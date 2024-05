Belglane ei ole Prantsusmaa fännidega rahul: seda ei juhtu kuskil mujal

Goffin vajas avaringis Perricardi vastu edasipääsuks kolme ja poolt tundi, kuid suutis kolm ja pool tundi väldanud matsi lõpuks 4:6, 6:4, 6:3, 6:7 (4), 6:3 võidu realiseerida.

Lisaks 20-aastasele Perricardile pidi Goffin heitlema ka vastast toetama tulnud Prantsusmaa fännidega. Kui 33-aastane belglane lõpuks magusa võidu teenis, pani ta oma käe kõrva juurde, et kohalikud teaksid, kui vähe nende tekitatud möll teda häiris. "Kui sind kolm ja pool tundi järjest solvatakse, siis pead natuke publikut narrima. Selgelt läks asi liiga kaugele, täielik lugupidamatus," ütles Goffin Belgia meediale.

"Seda on tõesti liiga palju. Me hakkame jalgpalliks muutuma, varsti on meil tribüünidel huligaanid ja kaklused. See hakkab naeruväärseks muutuma, mõned inimesed tulevad kohale lihtsalt, et pahandust tekitada," jätkas belglane. "Keegi sülitas oma nätsu mu peale. Matš läks pingeliseks, seega proovisin rahulikuks jääda."

Goffin ütles, et teistel slämmiturniiridel ta sellist käitumist näinud ei ole ning kutsus Prantsusmaa lahtiste korraldustiimi probleemiga tegelema. "Paljud kurdavad, kohtunikudki tunnevad, et see on lugupidamatu. Sellest räägitakse riietusruumis, me peame selle vastu midagi tegema. Siin on tõeliselt ebatervislik õhkkond."

Goffin lülitas kohaliku mehe konkurentsist ning läheb teises ringis vastamisi sakslase Alexander Zvereviga (ATP 4.), kes lõpetas avaringis legendaarse Rafael Nadali teekonna.