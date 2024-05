Tšehhi jalgpallikoondisesse mahtus kaheksa Praha Slavia mängijat

Hašek avalikustas teisipäeval 26-liikmelise nimekirja, kellest pooled mängivad kahes Praha klubis - kaheksa mängijat Praha Slaviast ning kolm Praha Spartast. Lisaks liituvad koondisega West Hamis mängivad Vladimir Coufal ning Tomas Soucek ja Leverkuseni Bayeriga Saksamaa meistritiitli võitnud Matej Kovar.

Coufal ning Praha Sparta ründaja Jan Kuchta ennistati taas koosseisu, eelmise aasta novembris nähti neid kaks päeva enne kvalifikatsioonimängu Moldovaga ööklubis, mistõttu saadeti nad koondise juurest koju.

"Kõik teised mängijad toetasid neid, mul ei olnud mingit põhjust neid koondisest välja jätta," ütles peatreener Hašek. "See on meeskond laagriks, aga ma usun, et kõik, kes laagris osalevad, on EM-i jaoks piisavalt heas vormis. Ma usun kõikidesse neisse, meie eesmärk on ala grupist edasi pääseda, see on kõige tähtsam."

2021. aastal peetud EM-il pääses Tšehhi oma alagrupist kolmandana edasi ning lülitas sõelmängudes Hollandi konkurentsist, kuid pidi veerandfinaalis Taani paremust tunnistama.

Tšehhi kuulub tänavu F-alagruppi, kus lisaks neile on veel Türgi, Gruusia ja Portugal. Saksamaal peetav EM-finaalturniir algab 14. juunil.

Tšehhi EM-koondise koosseis:

Väravavahid: Vitezslav Jaros (Sturm Graz), Matej Kovar (Leverkuseni Bayer), Jindrich Stanek (Praha Slavia)

Kaitsjad: Vladimir Coufal (West Ham), David Doudera (Praha Slavia), Tomas Holes (Praha Slavia), Robin Hranac (Viktoria Plzen), David Jurasek (TSG Hoffenheim), Ladislav Krejci (Praha Sparta), Martin Vitik (Praha Sparta), Tomas Vlcek (Praha Slavia), David Zima (Praha Slavia)

Poolkaitsjad: Antonin Barak (Fiorentina), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Matej Jurasek (Praha Slavia), Ondrej Lingr (Feyenoord), Lukas Provod (Praha Slavia), Michal Sadilek (FC Twente), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Viktoria Plzen)

Ründajad: Adam Hlozek (Praha Sparta), Tomas Chory (Viktoria Plzen), Mojmir Chytil (Praha Slavia), Jan Kuchta (Praha Sparta), Patrik Schick (Praha Sparta)