Olümpiavõitjate duellis oli kiirem kuldse duubli teinud De Grasse

Tokyos 100 meetri jooksus pronksi, 4x100 meetri jooksus hõbeda ning 200 meetri jooksus oma esimese olümpiakulla teeninud De Grasse läbis Ostravas 100 meetrit ajaga 10,10, millest piisas esikohaks. Tegemist oli ühtlasi tema hooaja tippmargiga.

Kanadalase järel lõpetas jamaicalane Ryiem Forde ajaga 10,17, nii Tokyo olümpiavõitja Marcell Jacobs kui kanadalane Jerome Blake ületasid joone ajaga 10,19, kuid Jacobs oli fotofinišis veidi kiirem.

De Grasse ei olnud aga lõpetanud ning asus poolteist tundi hiljem pakkudele ka 200 meetri distantsil, kus ta veel ühe hooaja tippmargi püstitas. Kanadalane teenis ajaga 20,09 kindla võidu, edestades jamaicalast Andrew Hudsonit (20,56) ning britt Nethaneel Mitchell-Blake'i (20,63).

Meeste teivashüppes teenis võidu ei keegi muu kui Armand Duplantis, kes ületas kolme katsega kuue meetri kõrgusel lati, kindlustades sellega 5.62 hüpanud konkurentide ees kindla võidu. Rootslane pani siis lati maailmarekordit tähistava 6.25 peale, kuid ei suutnud seda veel ületada.

"Teivashüpe on väga tundlik ala, eriti kui on külm ja tuuline," sõnas Duplantis, kes võistleb ka nädalavahetusel Stockholmis toimuval Teemantliiga etapil. "Kolmas katse 6.25 peal üllatas mind. Teadsin, et pean tegema elu parima hüppe ja see tuli tegelikult täitsa hästi välja. See andis kõvasti enesekindlust."

Britt Molly Caudery püstitas naiste teivashüppes uue hooaja tippmargi, kui ületas kolmandal katsel 4.84. Caudery jahtis siis uut rahvusrekordit (4.92), kuid seda kätte ei saanud ning teenis kokkuvõttes kreeklanna Aikaterini Stefanidi ees 20-sentimeetrise võidu.