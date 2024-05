Talihärm treenib taas laskesuusakoondisest eraldi

Täiskasvanute ettevalmistusprogrammis treenivad peatreener Stefan Lindingeri ja treener Karel Viigipuu käe all Kristo Siimer, Rene Zahkna, Regina Ermits, Hanna-Brita Kaasik, Jakob Kulbin ja Mark-Markos Kehva.

"Ettevalmistusprogrammi kutsuti sportlased treenerite ettepanekul. Valituks osutusid sportlased, kes näitasid pühendumust, koostöötahet ja sportlikku arengut," ütles spordidirektor Kauri Kõiv. "Kehva ja Kulbin kuuluvad vanuse poolest küll juunioride klassi, kuid nende potentsiaal on treenerite hinnangul piisavalt suur, et juba praegu kogenenumate sportlastega koos treenida."

Tuuli Tomingas ja Susan Külm jätkavad koostööd Indrek Tobrelutsuga, Johanna Talihärm valmistub hooajaks aga koondisest eraldi. "Me ei lasku tagasi eelmisesse aastasse – MK-sarjas ja MM-il oli Johanna võistkonnas sees. Aga nii palju, kui mina ja peasekretär [Mihkel Joosing] temaga suhelnud oleme, siis ta pole öelnud, et tahaks praeguste treeneritega ettevalmistusprogrammis osaleda," ütles Kõiv Õhtulehele. "Ta on rääkinud pigem alternatiividest ja ka treenerid näevad seda suhtumist ning koostöötahet samamoodi."

Eesti laskesuusakoondis suvises treeninglaagris Autor/allikas: Greta Külvet

Järelkasvukoondise ettevalmistusprogrammi kutsuti peatreener Adam Adamsoni ja treener Kalev Ermitsa ettepanekul 11 sportlast, kes on sündinud 2004.–2006. aastal. Adamsoni ja Ermitsa juhendamisel treenivad Vibeke Marie Välbe, Mirtel Kärsna, Emma Roberta Rajando, Violetta Konopljova, Kretel Kaljumäe, Anlourdees Veerpalu, Yaroslav Neverov, Karl Ramses Tiislär, Karl Rasmus Tiislär, Rasmus Vainomäe ja Oskar Orupõld.

"Eesmärk on kujundada järelkasvukoondisest kasvulava rahvuskoondisesse. Esmakordselt viime sel suvel läbi ka nö satelliitprogrammi, millega kaasatakse järelkasvukoondise ettevalmistusprogrammi laagritesse ka teisi sportlasi, et saada laiem ülevaade perspektiivikatest noortest," ütles Kõiv.

Ka sel hooajal jätkub rahvusvaheline koostöö Eesti ja Norra laskesuusatamise alaliitude vahel. Järelkasvukoondise ettevalmistusprogrammi sportlased treenivad koos Norra eakaaslastega kahes laagris – Lillehammeris ja Otepääl. Sügisel külastab Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon ka Norra kolleege, et sealse organisatsiooni tööga tutvuda.

Lisaks toimub järelkasvukoondise ettevalmistusprogrammi üks laager koos Itaalia alaliiduga. Samuti käib Eestil koostöö Läti ja Leedu alaliitudega noorteolümpiale pürgivate sportlastega.

Talvistele rahvusvahelistele võistlustele sõitev rahvuskoondis moodustatakse novembris Idres esimese lume laagris peale katsevõistlusi, kus on võimalik osaleda kõigil juunioride ja täiskasvanute vanuseklassi kuuluvatel Eesti laskesuusatajatel.