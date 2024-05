VAATA OTSE | Paide Linnameeskond ihkab Levadialt karikafinaali eest revanši

Möödunud nädalavahetusel aset leidnud karikafinaalis asus Paide kiirelt juhtima ning läks poolajale 2:0 eduseisul, kuid Levadia vastas teisel poolajal lausa nelja tabamusega ning sai kolmeaastase pausi järel taas Tipneri karikat tõsta.

Kolmapäeval avaneb Paidel võimalus revanš võtta, kui nende kodusel Paide linnastaadionil toimub korduskohtumine. Lisaks pidi Paide oma eelmises Premium liiga kohtumises tunnistama Nõmme Kalju 2:0 paremust, mistõttu oleks võit veelgi magusam.

Selleks tuleb aga alistada Levadia, kes on sel hooajal koduses kõrgliigas 14 mänguvoorus pidanud kaotusvalu tundma vaid ühes mängus. "Tagasi Premium liiga kohtumisega ning soovime naasta võidureale. Paari päeva sees kaks mängu sama võistkonnaga, erinevates sarjades. Peame olema valmis andma endast väljakul kõik, et esineda hästi," sõnas Levadia peatreener Curro Torres.

Kümne võidu ja kolme viigiga on kogutud 33 punkti, Kalju on 28 silmaga teisel tabelireal ning Paide jääb omakorda Kaljust kolme punkti kaugusele. 25 punkti on kogunud ka Tallinna FC Flora, kes mängib kolmapäeva õhtul võõrsil JK Tallinna Kaleviga.