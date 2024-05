Djokovic teenis avamängus võidu, aga pidi omajagu vaeva nägema

Tiitlikaitsja Djokovic asus avasetis murde toel varakult juhtima ning siis enam edu ei loovutanud, vormistades 6:4 võidu. Teises setis andis Herbert esireketile korraliku lahingu ning mehed vahetasid geimivõitusid kuni lõppmänguni, kus Djokovic siiski oma võttis ja 7:3 võidu teenis.

Tasavägine heitlus jätkus ka kolmandas setis, kuid Djokovic läks 4:4 viigiseisul juhtima ning sai siis hakkama seti ainsa murdega, realiseerides sellega kokkuvõttes 6:4, 7:3, 6:4 matšivõidu.

"Nendes hetkedes, kus seda vaja oli, mängisin hästi," sõnas ikka hooaja esimest turniirivõitu jahtiv Djokovic. "Olen õnnelik, et alguses läks nii nagu läks, tundsin end väljakul hästi. Võrreldes eelmiste nädalatega tundsin end kindlasti paremini, seega liigun positiivses suunas. See on lihtsalt algus."

Kuigi matš kestis kolm setti, pidi Djokovic edasipääsuks vaeva nägema üle kahe ja poole tunni. Herbert lõi talle seitse ässa, kuid patustas samas seitsme topeltveaga, Djokovici arvele jäi neli ässa ja kaks topeltviga. Serblane võitis esimeselt servilt punkti 84-protsendilise eduga (Herbert 71 protsenti), teiselt servilt tuli punkt 73-protsendilise eduga (Herbert 51 protsenti).

Djokovic läheb teises ringis vastamisi hispaanlase Roberto Carballes Baenaga (ATP 63.), kes alistas oma avaringi kohtumises samuti kodupubliku ees mänginud Constant Lestienne'i (ATP 91.).