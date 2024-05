Mullu koondisekarjääri lõpetamisest teatanud veteran on tagasi Belgia koosseisus

Lõppenud hooajal edukalt Madridi Atletico keskkaitses tegutsenud Witsel on kogenud koondislane, kel kirjas lausa 130 maavõistlust, kuid käis viimati belglaste eest väljakul tunamullusel MM-finaalturniiril.

Mullu teatas Witsel ka koondisekarjääri lõpetamisest, kuid Tedesco veenis ta ümber. "Mul on Axel juba pikka aega meeles mõlkunud, isegi kvalifikatsioonitsüklis," lausus peatreener. "Asi on kvaliteedis. Witselil on palju kvaliteeti."

"Ta on Madridi Atleticos võtmemängija. Kohtusin temaga, tahtsin teda näha ja vaatasin talle silma. Me vajame teda. Tal on kogemust ja võib noori mängijaid aidata. Sel positsioonil määravad kogemused. Mängime EM-finaalturniiril, see pole väike asi."

Witseli kõrval on koosseisus teisigi kogenud koondislasi, näiteks 37-aastane kaitsja Jan Vertongheni ja ründetäht Romelu Lukaku. Samuti leiab koosseisust Belgia hetkel ilmselt säravaima tähe Kevin De Bruyne, aga puudub alles hiljuti raskest põlvevigastusest paranenud väravavaht Thibaut Courtois.

Belgia jalgpallikoondis:

Väravavahid: Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest).

Kaitsjad: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Zeno Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Jan Vertonghen (Anderlecht), Arthur Theate (Stade Rennais), Axel Witsel (Madridi Atletico).

Poolkaitsjad: Yannick Carrasco (Al Shabab), Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Olympique Lyonnais), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg).

Ründajad: Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilla), Lois Openda (RB Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal).