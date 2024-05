Tehniline rike kukutas Reimanni Spa ringrajal esikolmikust

Kahest nädalavahetusel peetud sõidust esimeses ei jäänud kaugele ka esikoht Reimann alustas neljandalt kohalt, aga võitles ennast juba avakurvis kolmandaks ja ronis sõidu kulgedes teisele kohale, võttes sihikule liidrikoha. Paraku pani sellele pitseri roolisamba rikke, mis tähendas, et viimased ringid maadles Reimann kõik sirged rooliga, mis oli kõike muud kui otsene. Kahju limiteerimine tõi neljanda koha.

Teises sõidus startis Reimann kolmandalt kohalt ja hoidis seda kuni boksipeatuseni, millega kaotas mõned kohad. Lõpuspurt andis siiski viienda koha.

"Üldiselt oli see üks hea nädalavahetus sõidukunsti mõttes ja ma õppisin palju, mis on ka põhiline eesmärk," lausus Reimann. "Meil ei vedanud, et jäime ilma tulemusest, mida sihtisime ja väärisime. Tuleme tagasi tugevamana."

Reimann ja EST1 on uuesti sõidus juba Hollandis legendaarsel Zandvoorti rajal, kus 7.-9. juunil sõidetakse PCCB etapp.