Kaldvee ja Lill valiti aasta parimateks

Aasta võistkonna tiitli pälvisid segapaaride maailma edetabelis esikohal olevad Marie Kaldvee ja Harri Lill, kelle hooaja saavutuste hulka kuuluvad maailmameistrivõistluste hõbemedal, Kanadas toimunud slämmiturniiri võit ning edukad esinemised MK-etappidel.

Alaliidu juhatuse liige Fred Randver tõi välja, et tulemuste mõttes oli Eesti jaoks tegemist läbi aegade parima kurlinguhooajaga. "Täpselt 20 aastat tagasi, aastal 2004 alustasime Tallinnas kahe esimese spetsiaalse kurlingurajaga ning tänaseks on Eesti kurlingupaaril ette näidata MM-i hõbemedal ning on loodud tugevad eeldused, et juba 2026. aastal näeme Eesti sportlasi võistlemas olümpiamängudel," sõnas Randver.

"Ka teised esindusvõistkonnad on tiitlivõistlustel näidanud häid tulemusi. Eesti kurlingunaiskond on teinud läbi aegade parima hooaja, saavutades nii Euroopa meistrivõistlustel kui ka maailmameistrivõistlustel seni kõrgeimad kohad. Ratastoolikurlingu segapaar jõudis aga maailmameistrivõistlustel veerandfinaalini ning paraolümpiamängude kvalifikatsioonitabelis asub Eesti täna kõrgel 8. kohal," lisas Randver.

Aasta treeneriks nimetati Tomi Rantamäki, kes toetas Eesti esindusvõistkondade ettevalmistust hooaja tiitlivõistlusteks.

Aasta tegijaks osutus Aleksander Andre, kes toetas sel hooajal Eesti ratastoolikurlingu võistkonda nii treeningutel kui ka tiitlivõistlustel ning osales mängijana Euroopa meistrivõistlustel Eesti esindusmeeskonna liikmena.