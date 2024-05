Baskonia peatreener lahkus ametist

Eesti korvpallurite Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Baskonia teatas, et lõpetas vastastikusel kokkuleppel koostöö peatreener Duško Ivanoviciga.

"Duško Ivanovic on meie klubi ajaloo tähtsaim ja edukaim treener. Täname teda professionaalsuse ja pühendumuse eest nii tänavusel hooajal kui ka kogu Baskonias veedetud aja jooksul. Duško on treener, kes jätab maha igavese pärandi ja jääb alati meie perekonna liikmeks," seisis esmaspäeval avaldatud pressiteates.

66-aastane montenegrolane nimetati Baskonia peatreeneriks oktoobris ning ta tüüris Baskimaa klubi Euroliigas veerandfinaali, kus kaotati mängudega null-kolm hilisemale finalistile Madridi Realile. Hispaania kõrgliigas saavutati põhiturniiri kokkuvõttes üheksas koht ja nõnda jäädi play-off'ist välja.

Ivanovic on Baskoniat varasemalt juhendanud ka aastatel 2000-2005, 2008-2012 ja 2019-2021. Tema käe all on Baskonia tulnud kolmel korral nii Hispaania meistriks kui ka karikavõitjaks.

Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste jätkamine Baskonia ridades on veel lahtine, sest mõlema leping klubiga lõppeb tänavu 30. juunil.