Jefimova lõpetas Londoni võistluse kuldmedaliga

Nii 200 meetri kui 100 meetri rinnuliujumises kolmanda koha saavutanud Jefimova oli eelujumistes ajaga 30,50 kiireim, kuid 17-aastane ujuja leidis finaaliks veelgi parema hoo, lõpetades ajaga 30,09. Teiseks jäi britt Angharad Evans ajaga 30,55, kolmanda koha pälvis bulgaarlanna Kamelija Stoimenova ajaga 32,13.

Jefimova võiduaeg tähistab ühtlasi tema hooaja tippmarki, millele ta tegi 0,01-sekundilise paranduse. Täpselt sama kaugele jäi ta aga temale endale kuuluvast rahvusrekordist 30,08, mille ta 2022. aastal Budapesti MM-il püstitas.

"Kuna see võistlus oli mõeldud ikkagi ettevalmistuse ühe osana, siis tulemused olid päris okeid," sõnas Jefimova. "Ujusin kaks hooaja tippmarki, mida on väga hea enne EM-i näha."

Henry Heina hoolealuse esmaspäevane tulemus paneb ta maailma hooaja edetabelis jagama neljandat kohta Tatjana Smithiga. Kolm naist on alistanud 30 sekundi piiri.

"Kõige olulisem mis me siit võistluselt kaasa võtame on see, et Eneli on terve," ütles Hein. "Töö jätkub ning Euroopa meistrivõistlustel proovime pigem olümpiamänge silmas pidades tehnikat paika saada."