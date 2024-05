Pahv Euroliiga finaalist: Panathinaikose võit oli peatreeneri võit

Tänavuse Euroliiga hooaja finaalmängus läksid vastamisi tiitlikaitsja Madridi Real ning teise koha saavutanud Panathinaikos, kes jäi veel eelmisel hooajal liigatabelis eelviimasele kohale. Real alustas finaalkohtumist vägeva hooga, kuid Kreeka klubi leidis teisel poolajal kaitses vastuse ning teenis lõpuks 95:80 võidu.

"Real alustas ülivõimsalt, tundus, et mäng on väga lahtine ja ei olegi finaali moodi. Kolmas veerand algas mõneti imelikult, Real ei saanud rünnakul loogilisi lahendusi ja viskekohti, Panathinaikose kaitse rikkus võimalused ära," sõnas Keila Coolbet meeskonna peatreener ning ajakirjanik Peep Pahv ERR-ile. "Mäng oli kahepalgeline, esimese poolaja hoogne korvpall ja teisel poolajal ehe play-off'i higine mäng."

Panathinaikose tõus liigatabeli põhjast nüüd Euroliiga meistriks on märkimisväärne ning Pahvi sõnul on klubi teinud hulga häid otsuseid. "Kõigepealt see, et [Ergin] Ataman toodi peatreeneriks oli kõva käik. Ataman on tõestanud end treenerina, kes suudab kehvas seisus olevad meeskonnad üles tuua. Teine asi on see, et muutused, mis meeskonnas tehti, paljuski Atamani juhtimisel, toodi [Kostas] Sloukas, toodi [Mathias] Lessort. Nad on tugitalad, kelle peale sai meeskonna üles ehitada," sõnas Pahv.

"Pärast mängu oli intervjuusid palju, kus räägiti, et keegi alguses ei uskunud seda juttu, mis treener rääkis hooaja algusest peale. Et suudame Euroliigat võita ja kõrges mängus olla, aga mida hooaeg edasi läks, seda rohkem hakati vaatama, et treeneri jutul on tõsi taga," jätkas ta. "Paljuski oli see peatreeneri võit."

Peep Pahv Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kaht Panathinaikose võistkonda - mullust kehva koosseisu ning tänavust meisterklubi - Pahvi sõnul võrrelda ei tasu, pigem tasub heita pilk just peatreenerile ja tema võimele hoolelaused ühise eesmärgi nimel mängima panna.

"Üks asi on see, mis puudutab korvpalli ennast: mängu, taktikat, kuidas mängu üles ehitada. Selliseid väga tugevaid treenereid on ka rohkem, aga selleks, et päriselt võita, peab olema mingi eriline asi veel. Atamanil on see eriline asi see, kuidas ta suudab mängijatega saavutada kontakti, kuidas ta suudab mängijatele sisse pugeda ja oma arusaamu, oma eesmärke panna nende sees elama," kiitis Pahv 58-aastast Atamani, kelle jaoks oli see kolmas Euroliiga meistritiitel.

"Mängijad tunnetavad seda, see on põhiline. Ta ei ole eraldiseisev jumal kõrgel taevas, ta on mängijatega koos. Kuidas ta suudab tiimi kokku panna, liita, koos hoida ja ühise eesmärgi nimel tööle panna ja olla ise üks osa sellest," jätkas Pahv. "Ehe näide, kuidas kapten [Sloukas] kutsus teda karikat üles tõstma. Seda iga kord ei näe, see oli eriline."

Keila klubi juhendav Pahv ütles, et Ataman on üks treeneritest, keda ta ka ise vaatab, kuid teiste tööd jälgides tuleb meeles pidada, et iga olukord on erinev ning mängijad on indiviidid. "Üks-ühele kedagi kopeerima hakates kaugele ei jõua," ütles Pahv.