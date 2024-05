Liivakuningas Nadal kaotas esimest korda Pariisis avaringis

Eelmisel aastal puusavigastusega heidelnud Nadal naasis esmaspäeval taas Prantsusmaa lahtistel võistlustulle, kuid kaotas avasetis Zverevile koheselt pallingu ning jäi 0:2 kaotusseisu. Legendaarne hispaanlane võitles seejärel südikalt, kuid ei jõudnud viigiseisuni ning Zverev teenis avasetis kolmanda settpalliga 6:3 võidu.

Nadal pakkus teises setis kohale tulnud publikule vaatemängulisi hetki ning asus murdega 3:2 juhtima. Hispaanlane läks siis kahe geimiga juhtima ning hoidis sakslast eemal, kuid Zverev ronis omakorda murde abil august välja ning võitja selgus lõppmängus, kus Zverev ikkagi 7:5 võidu vormistas.

Liivakuningas Nadal alustas ka kolmandat setti hästi ning asus taas murde toel 2:0 juhtima, kuid Zverev leidis vastuse ja viigistas. Nadal võitis siis veel ühe geimi, kuid sakslane sai hoo sisse ning võitis neli geimi järjest, realiseerides kokkuvõttes 6:3, 7:5, 6:3 võidu.

Zverev virutas Nadalile üle kolme tunni kestnud kohtumises kaheksa ässa Nadali kahe vastu, mõlemad mehed patustasid kolme topeltveaga. Sakslane tegi 44 äralööki, Nadalist kümme rohkem, kuid lihtvigu kogunes Zverevil üks enam (30:29).

Novak Djokovici, Carlos Alcarazi ja Iga Swiateki ees mänginud ning fännidelt sooja vastuvõtu saanud Nadal ütles, et ta pole kindel, kas tegemist oli tema viimase etteastega Roland Garrose liivaväljakutel.

"Armastus, mis ma siin tunnen, on eriline. Ma ei tea, kas see oli mu viimane kord siin teie ees mängida. Kui see oli viimane kord, siis nautisin end täiega," ütles Nadal pärast matši. "Võib-olla kahe kuu pärast tunnen, et mul ei ole enam midagi anda. Aga veel ma end nii ei tunne. Loodan, et saan veel olümpiamängudel siia tagasi tulla, see motiveerib mind."

"Viimased kaks aastat on minu jaoks vigastuste tõttu väga keerulised olnud. Heitlesin nendega, sest mul oli unistus, et saan siia tagasi tulla. Loos ei olnud ideaalne, võitlesin kõvasti ja mul oli hetki, aga Šaša suguse mängija vastu on keeruline mängida," jätkas hispaanlane.

Prantsusmaa lahtiste turniiridirektor Amelie Mauresmo ütles mängu eel, et hispaanlasele lahkumistseremooniat ei korraldatud, sest Nadal ei tahtnud veel liivaväljakutega lõpparvet teha. Ta on oma karjääri jooksul jõudnud Pariisis alati vähemalt kolmandasse ringi.

Juuni alguses 38. sünnipäeva tähistav Nadal osales esimest korda Prantsusmaa lahtistel 2005. aastal ja tuli oma debüüdil kohe meistriks. Ta võitis ka järgmised kolm turniiri (2005-2008), langes siis 2009. aastal konkurentsist neljandas ringis, aga domineeris Pariisi liivaväljakutel veel järgmised viis aastat (2010-2014).

2015. aastal langes ta konkurentsist veerandfinaalis, järgmisel aastal pidi ta turniiri kõhulihase rebendi tõttu kolmandas ringis katki jätma. Nadal naasis aga võidusoonele 2017. aastal ning võitis siis veel kolm turniiri järjest. Ta tuli meistriks ka tunamullu, alistades poolfinaalis Zverevi, kes lahkus toona raske jalavigastuse tõttu väljakult ratastoolis.

Kokku on Nadal pidanud Roland Garrose tennisekeskuses 115 kohtumist, ametlikke kaotusi on tal vaid kolm tükki, 2016. aastal jättis ta turniiri kõhulihase rebendi tõttu katki. Ta on osalenud Prantsusmaa lahtistel 18 korda ning tulnud meistriks lausa 14 korda. Kokku on ta slämmiturniiridel võidutsenud 22 korral.