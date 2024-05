Pruus sai maastikumaratoni MK-etapil 15. ja Uibokand 17. koha

Maastikumaratoni MK-etapivõidu pälvis itaallane Fabian Rabensteiner ajaga 4:39.45. Teisena lõpetas Alex Miller (+0.07) ja kolmandana Samuele Porro (+0.08). Pruus kaotas võitjale nelja minuti ja 36 sekundiga.

"Üldiselt on MK-etapil täiesti teine atmosfäär. Eriti Nove Mestos võisteldes. Publikut oli omajagu ning saime ka olümpiakrossirajast väikese osa sõita," ütles Pruus. "Sõit algas kiirelt. Olin oma positsioonivalikul kehv. Ma ei saanud õigel ajal grupi ette ning pidin palju tagaajaja rollis olema. Lisaks oli raja keskel Rock Garden, kust ei julgenud ega osanud alla sõita ning pidin osa jalutama. Mõlemal ringil pidin peale seda üheminutilise vahe esimestega kinni sõitma. Sinna läks väga palju energiat kaduma."

"Umbes 15 km enne lõppu jõudsin lõpuks ette gruppi, kes sõitsid viiendale kohale, kuid siis umbes viis kilomeetrit enne lõppu tekkisid krambid ning keha jooksis tühjaks ehk pidin leppima 15. kohaga," jätkas Pruus. "Iseenesest oli tunne tugev ning suutsin hästi pingutada. Sel korral jättis tehniline pool ja kohavõitlus pundis soovida. Töötan sellega järgmiseks korraks."

Eliitklassi naiste seas võidutses Vera Looser ajaga 5:45.31. Lejla Njemcevic kaotas talle 29 sekundiga ning Rosa van Doorn ühe minuti ja kolme sekundiga. Uibokand lõpetas ajaga 6:28.54 ja pälvis 17. koha.

Olümpiakrossi MK-etapil sai esimese koha valitsev maailmameister Pauline Ferrand Prevot ajaga 1:24.44. Ameeriklanna Haley Batten oli teine (+1.02) ja šveitslanna Alessandra Keller sai kolmanda koha (+1.31). Lõiv kaotas võitjale üheksa minuti ja kümne sekundiga ning sai 35. koha.

"Peale nädalast haigust arvasin, et olen juba piisavalt taastunud ning laupäevases trennis tundsin end isegi täitsa hästi," ütles Lõiv. "Kahjuks pidin juba algusest peale kannatama ja ei suutnud üldse pingutada. Täiesti tühi olin. Peamine mõte oli ainult mitte alla anda ja lõpuni sõita. Viimaste aastate kehvim koht ja ikka pisar silmis, aga see on sport."

Eliitmeeste klassis olid kolm parimat britt Thomas Pidcock ning šveitslased Nino Schurter ja Marcel Guerrini.

Olümpiakrossi järgmine MK-etapp peetakse 14.-16. juunil Itaalias Val di Soles ja maastikumaratoni MK-etapp 28.-30. juunini Prantsusmaal Haute-Savoies.