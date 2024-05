Võiduga Barcelonast lahkuv Xavi: mu tööd pole piisavalt hinnatud

15. minutil viis Robert Lewandowski külalised juhtima, kuid 31. minutil viigistas Youssef En-Nesyri seisu. Barcelona võiduvärava lõi 59. minutil Fermin Lopez.

Eelmisel hooajal juhtis Xavi hoolealused Hispaania meistriks ja Hispaania superkarika võitjaks, tänavu tuli aga leppida põlise rivaali Madridi Reali järel teise kohaga. Meistrite liigas jäi nende laeks veerandfinaal.

Reedel teatas Barcelona, et Xavi ei jätka klubi peatreenerina. 44-aastase Xavi käe all sai Barcelona 90 võitu, 23 viiki ja 29 kaotust. "Mul on tunne, et kõik, mida olen nende kahe ja poole aasta jooksul teinud, on põhjustanud maavärina. Minu hinnangul pole mu tööd piisavalt hinnatud," ütles Xavi pärast Sevilla alistamist. "Sel aastal ei õnnestunud meil eesmärke täita detailide tõttu. Meil oli neli olulist mängu, kus me ei suutnud enda head tööd realiseerida."

Xavi teatas jaanuaris, et lahkub Barcelona tüüri juurest, kuid otsustas siiski aprillis naasta, kuna klubi president Joan Laporta veenis teda. Nüüd aga otsustas Laporta ta siiski vallandada. "Pole minu asi öelda, mis olid põhjused, neist peaks president rääkima," ütles Xavi. "Mul polnud muud valikut kui sellega leppida, see ei tähenda, et ma nende argumentidega nõustun. Ma ei lahku kergendustundega, sest me tahtsime jätkata. Need otsused tegi klubi, me mõistsime ja austasime neid."

Tulemused:

Getafe – Mallorca 1:2

Celta Vigo – Valencia 2:2

Las Palmas – Alaves 1:1

Sevilla – Barcelona 1:2